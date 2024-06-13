MasterChef heyecanı yarın başlıyor! Fragmana o anlar damga vurdu... Eski şampiyon Metin Yavuz dayanamayıp bağlandı! 'Finalde şampiyon olacak'

MasterChef 2024 yeni sezon heyecanı yarın başlıyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğinde her yıl büyük bir dikkatle takip edilen MasterChef’in yeni sezon tanıtımı yine sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Birbirinden farklı tarzda yarışmacıların olduğu MasterChef Türkiye fragmanına eski şampiyon Metin Yavuz'un bağlandığı anlar damga vurdu. Metin Yavuz o yarışmacıyı görünce dayanamadı ve Somer Şef'le yaptığı telefon konuşmadı dikkat çekti.

'1 MİLYON BASARIM GARANTİ'

Metin Yavuz; 'Şef ben hiç hayatımda böyle kumar hiçbir şey oynamadım. 1 milyon basarım garanti. Finalde şampiyon olacak' dedi. Tanıtımdaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

MasterChef Türkiye için sosyal medyada; 'Bu sene aşırı heyecanlı olacağa benziyor', 'Yarışmacılar çok iyi', 'Bakalım kim birinci olacak' gibi yorumlar yapıldı.

GEÇEN SENE KİM ŞAMPİYON OLMUŞTU?

Geçene sene, All Star konsepti ile yayınlanan MasterChef Türkiye'de Tahsin ve Esra finale çıkmıştı. Heyecan dolu gecede Esra Masterchef All Star 2023 şampiyonu olarak kupayı kaldırmıştı.







