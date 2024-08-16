MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'in eski yarışmacısı Batuhan Bayır'dan 'kurgu' açıklaması! Her detayını anlattı: Saklamaya çalışıyorsun ama...

MasterChef'in eski yarışmacısı Batuhan Bayır'dan 'kurgu' açıklaması! Her detayını anlattı: Saklamaya çalışıyorsun ama...

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
16.08.2024 07:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en çok izlenen programlarından biri olan MasterChef'in kurgu olup olmadığı merak konusuydu. Eski yarışmacılardan Batuhan Bayır katıldığı bir programda bu soruya açıklık getirdi.

TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef Türkiye yemek yarışması yeni sezonu ile hız kesmeden devam ediyor. Heyecan dolu mücadelelerin ekrana geldiği yarışmada zaman zaman atışmalar ve tansiyonun yükseldiği dakikalar yaşanabiliyor. Birçok yarışma programı için olduğu gibi MasterChef için de kurgu olabileceği düşüncesi ortaya çıkıyor.

İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının ülkemize uyarlaması olan MasterChef Türkiye 8. sezonu ile TV8 ekranında yayımlanmaya devam ediyor.

MasterChef'in eski yarışmacısı Batuhan Bayır'dan 'kurgu' açıklaması! Her detayını anlattı: Saklamaya çalışıyorsun ama...

Türkiye'nin ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya ve İtalyan Şef Danilo Zanna'nın sunuculuğunu üstlendiği MasterChef'in kurgu mu değil mi sorusunu eski yarışmacılardan Batuhan Bayır yanıtladı.

MasterChef'in eski yarışmacısı Batuhan Bayır'dan 'kurgu' açıklaması! Her detayını anlattı: Saklamaya çalışıyorsun ama...

İlk olarak 20219 yılında yarışarak yarışmayı 5.'likle tamamlayan ve daha sonra da All Star sezonunda yarışan Bayır, YouTube'da yayımlanan Peak Mag kanalına konuk oldu.

ESKİ YARIŞMACIDAN 'KURGU AÇIKLAMASI'

MasterChef'in eski yarışmacısı Batuhan Bayır'dan 'kurgu' açıklaması! Her detayını anlattı: Saklamaya çalışıyorsun ama...

Birçok kişinin merak ettiği MasterChef kurgu mu? sorusuna açıklık getiren Batuhan Bayır, "Hayır tabii değil. Zaten oraya 20 kişi koyuyorlar ve her şeyi çekiyorlar. Evde kalıyorsan evde çekiyorlar. Çekim bittikten sonra arkaya gittiğinde çekiyorlar. Aralarından o kadar iyi topluyorlar ki hepsi bir arka arkaya tık tık tık geldiği için sana kurguymuş gibi geliyor. Sen çünkü ister istemez arkadaşınla şakalaşıyorsun ya da çift tadım yapıyorsun ama bunu saklamaya çalışıyorsun. Ama tabii mümkün değil, 50 tane kamera var orada. Biz yemek yaparken 20-30 kişi bizi izliyor. O bizim açıklarımızı ve yaptığımız iyi şeyleri topluyorlar ve bantta arka arkaya geldiği için kurguymuş gibi duruyor." ifadelerine yer verdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef MasterChef Batuhan
En Çok Okunan Haberler
Serap Çil sessizliğini bozdu! Hem teşekkür hem de sitem...

Serap Çil sessizliğini bozdu! Hem teşekkür hem de sitem...

Eski yarışmacıdan 'kurgu' açıklaması! Her detayını anlattı

Eski yarışmacıdan 'kurgu' açıklaması! Her detayını anlattı

Gaziantep'te büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Gaziantep'te büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Jandarma Genel Komutanı ve Emniyet Genel Müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Jandarma Genel Komutanı ve Emniyet Genel Müdürü değişti

The Simpsons (Simpsonlar) yine iş başında! Maymun çiçeği virüsünü de mi bildiler?

The Simpsons (Simpsonlar) yine iş başında! Maymun çiçeği virüsünü de mi bildiler?

Bilal Hancı'yı ifşa etmişti! Onlyfans iddiası: Müstehcen pozları yayılınca...

Bilal Hancı'yı ifşa etmişti! Onlyfans iddiası: Müstehcen pozları yayılınca...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.