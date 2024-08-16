MasterChef'in eski yarışmacısı Batuhan Bayır'dan 'kurgu' açıklaması! Her detayını anlattı: Saklamaya çalışıyorsun ama...

TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef Türkiye yemek yarışması yeni sezonu ile hız kesmeden devam ediyor. Heyecan dolu mücadelelerin ekrana geldiği yarışmada zaman zaman atışmalar ve tansiyonun yükseldiği dakikalar yaşanabiliyor. Birçok yarışma programı için olduğu gibi MasterChef için de kurgu olabileceği düşüncesi ortaya çıkıyor.

İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının ülkemize uyarlaması olan MasterChef Türkiye 8. sezonu ile TV8 ekranında yayımlanmaya devam ediyor.

Türkiye'nin ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya ve İtalyan Şef Danilo Zanna'nın sunuculuğunu üstlendiği MasterChef'in kurgu mu değil mi sorusunu eski yarışmacılardan Batuhan Bayır yanıtladı.

İlk olarak 20219 yılında yarışarak yarışmayı 5.'likle tamamlayan ve daha sonra da All Star sezonunda yarışan Bayır, YouTube'da yayımlanan Peak Mag kanalına konuk oldu.

ESKİ YARIŞMACIDAN 'KURGU AÇIKLAMASI'

Birçok kişinin merak ettiği MasterChef kurgu mu? sorusuna açıklık getiren Batuhan Bayır, "Hayır tabii değil. Zaten oraya 20 kişi koyuyorlar ve her şeyi çekiyorlar. Evde kalıyorsan evde çekiyorlar. Çekim bittikten sonra arkaya gittiğinde çekiyorlar. Aralarından o kadar iyi topluyorlar ki hepsi bir arka arkaya tık tık tık geldiği için sana kurguymuş gibi geliyor. Sen çünkü ister istemez arkadaşınla şakalaşıyorsun ya da çift tadım yapıyorsun ama bunu saklamaya çalışıyorsun. Ama tabii mümkün değil, 50 tane kamera var orada. Biz yemek yaparken 20-30 kişi bizi izliyor. O bizim açıklarımızı ve yaptığımız iyi şeyleri topluyorlar ve bantta arka arkaya geldiği için kurguymuş gibi duruyor." ifadelerine yer verdi.