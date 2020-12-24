MasterChef’in sürpriz konuğu Fatih Tutak kimdir? Fatih Tutak kaç yaşında ve nereli? İşte Fatih Tutak’ın biyografisi

Türkiye’nin en tanınmış şefleri arasında yer alan Fatih Tutak, MasterChef Türkiye yarışmasına konuk olacak. Finale sayılı günler kala MasterChef Türkiye’de yarışmacılar Fatih Tutak’ın yemeklerini yaparak yarışacak. Peki Fatih Tutak kimdir? Fatih Tutak hangi ödülleri aldı? İşte detaylar...

Fatih Tutak, 31 Ağustos 1985 yılında İstanbul’da doğdu. Fatih Tutak şu anda yaş olarak 35 yaşındadır. Uluslararası alanda rüştünü ispat eden Türk şef olarak ünlenen Tutak, dünyanın pek çok bölgesinde çalıştı. Ardından kendine ait restoran kurdu ve 2020 yılında dünyanın en iyi 20 restoranı arasına girmeyi başardı.

Fatih Tutak ilk profesyonel aşçılık eğitimini Bolu Mengen Aşçılık Okulu’nda aldı. Eğitiminden sonra İstanbul’da Paul Pairent ile çalışmasının ardından dünyaya açıldı. İlk olarak Çin’in liman kenti Qingdao, Pekin ve Hong Kong’ta ve ardından Singapur'da, dünyanın en pahalı otellerinden biri olmasıyla da bilinen ikonik Marina Bay Sands'in mutfağında çalıştı. Bu sırada şef Seiji Yamamoto tarafından yönetilen ve modern Japon mutfağının temsilci olarak Nihonryori Ryugin'de dört aylık stajyerlik hakkı kazandı. Ardından Kopenhag'ta, dünyanın en iyi restoranı seçilen Noma'da şef Rene Redzepi ile çalıştı.