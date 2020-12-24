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MasterChef’in sürpriz konuğu Fatih Tutak kimdir? Fatih Tutak kaç yaşında ve nereli? İşte Fatih Tutak’ın biyografisi

Seray Üstün Seray Üstün 24.12.2020 09:43 | Son Güncelleme:
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MasterChef’in sürpriz konuğu Fatih Tutak kimdir? Fatih Tutak kaç yaşında ve nereli? İşte Fatih Tutak’ın biyografisi

TV 8 ekranlarına gelen fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye’nin 24 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlanacak bölümüne dünyaca ünlü şef Fatih Tutak konuk olacak. Dünyanın en iyi 20 restoranı listesinde yer almayı başaran Tutak, sayısız ödülü de kazandı. İşte Tutak’ın hayatı...

Türkiye’nin en tanınmış şefleri arasında yer alan Fatih Tutak, MasterChef Türkiye yarışmasına konuk olacak. Finale sayılı günler kala MasterChef Türkiye’de yarışmacılar Fatih Tutak’ın yemeklerini yaparak yarışacak. Peki Fatih Tutak kimdir? Fatih Tutak hangi ödülleri aldı? İşte detaylar...

FATİH TUTAK

Fatih Tutak, 31 Ağustos 1985 yılında İstanbul’da doğdu. Fatih Tutak şu anda yaş olarak 35 yaşındadır. Uluslararası alanda rüştünü ispat eden Türk şef olarak ünlenen Tutak, dünyanın pek çok bölgesinde çalıştı. Ardından kendine ait restoran kurdu ve 2020 yılında dünyanın en iyi 20 restoranı arasına girmeyi başardı.

FATİH TUTAK2

Fatih Tutak ilk profesyonel aşçılık eğitimini Bolu Mengen Aşçılık Okulu’nda aldı. Eğitiminden sonra İstanbul’da Paul Pairent ile çalışmasının ardından dünyaya açıldı. İlk olarak Çin’in liman kenti Qingdao, Pekin ve Hong Kong’ta ve ardından Singapur'da, dünyanın en pahalı otellerinden biri olmasıyla da bilinen ikonik Marina Bay Sands'in mutfağında çalıştı. Bu sırada şef Seiji Yamamoto tarafından yönetilen ve modern Japon mutfağının temsilci olarak Nihonryori Ryugin'de dört aylık stajyerlik hakkı kazandı. Ardından Kopenhag'ta, dünyanın en iyi restoranı seçilen Noma'da şef Rene Redzepi ile çalıştı.

FATİH TUTAK3

2015’te Bangkok'ta The Dining Room of The House of Sathorn’da baş aşçı oldu ve Tayland mutfağına yöneldi. Mutfak Operasyonları Direktörü olduğu restoran 2017'de Asia's 50 Best Restaurants listesine girdi. 2018-19'da Michelin Guide Thailand listesine girdi.
Özel bir akşam yemeği için annesinin mantısından yola çıkan bir yemek hazırladı. “From My Mum” (Annemden) adını verdiği bu yemeğin ilgi çekmesi üzerine The Dining Room of The House of Sathorn’da Türk mutfağından yola çıkan bir menü sunmaya başladı.

FATİH TUTAK4

2019'da Türkiye'ye döndü ve Aralık 2019'da İstanbul'daki ilk restoranı Turk Fatih Tutak'ı açtı. Konsept restoran olarak kurulan mekanda müzikler bile özel olarak seçildi. Restoranın müzikleri Kaan Düzarat tarafından hazırlandı. CNN Travel'ın 2020'nin dünyanın en iyi 20 yeni restoranı listesinde yer aldı.

FATİH TUTAK ÖDÜLLERİ

  • 2017: En iyi 36. Restoran/The Dining Room of The House of Sathorn - Asia’s 50 Best Restaurants
  • 2018: En iyi 43. Restoran/The Dining Room of The House of Sathorn - Asia’s 50 Best Restaurants
  • 2018: Michelin Plate/The Dining Room of The House of Sathorn - Thailand Michelin Guide
  • 2020: "En İyi Şef" Adayı - Time Out İstanbul 19. Yeme İçme Ödülleri[14]
  • 2020: "En İyi Restoran" Adayı/Turk Fatih Tutak - Time Out İstanbul 19. Yeme İçme Ödülleri
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