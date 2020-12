MasterChef’in sürpriz konuğu Fatih Tutak kimdir? Fatih Tutak kaç yaşında ve nereli? İşte Fatih Tutak’ın biyografisi

2015’te Bangkok'ta The Dining Room of The House of Sathorn’da baş aşçı oldu ve Tayland mutfağına yöneldi. Mutfak Operasyonları Direktörü olduğu restoran 2017'de Asia's 50 Best Restaurants listesine girdi. 2018-19'da Michelin Guide Thailand listesine girdi.

Özel bir akşam yemeği için annesinin mantısından yola çıkan bir yemek hazırladı. “From My Mum” (Annemden) adını verdiği bu yemeğin ilgi çekmesi üzerine The Dining Room of The House of Sathorn’da Türk mutfağından yola çıkan bir menü sunmaya başladı.

2019'da Türkiye'ye döndü ve Aralık 2019'da İstanbul'daki ilk restoranı Turk Fatih Tutak'ı açtı. Konsept restoran olarak kurulan mekanda müzikler bile özel olarak seçildi. Restoranın müzikleri Kaan Düzarat tarafından hazırlandı. CNN Travel'ın 2020'nin dünyanın en iyi 20 yeni restoranı listesinde yer aldı.

FATİH TUTAK ÖDÜLLERİ