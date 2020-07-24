MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef jürileri Mehmet Yalçınkaya’yı acı gününde yalnız bırakmadı

MasterChef jürileri Mehmet Yalçınkaya’yı acı gününde yalnız bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 17:07 | Son Güncelleme

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya geçtiğimiz gün babasını kaybetti. Mehmet Yalçınkaya babasını toprağa verirken MasterChef jürileri arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

MasterChef jürileri Mehmet Yalçınkaya’yı acı gününde yalnız bırakmadı

Türkiye'nin ünlü şeflerinden 'MasterChef Türkiye' yarışma programının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya’nın rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören babası Seyfettin Yalçınkaya, dün sabah saatlerinde vefat etti.

Ünlü şefin babası için bugün memleketi Bolu'nun Yenigüney köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına oğlu Mehmet Yalçınkaya, akrabaları ve yakınlarının yanı sıra Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu da katıldı.
5f1adb487af5072d301720d5

Seyfettin Yalçınkaya, Yenigüney Camii'nde Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

5f1adb487af5072d301720d3
Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet Yalçınkaya'yı, yarışmadaki jüri arkadaşları Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu teselli etti. (DHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü çiftten sürpriz karar! Ünlü çiftten sürpriz karar!
Bakan'a sordu! 'İbadethanelerde sosyal mesafe gözetilmiyor...'Bakan'a sordu! 'İbadethanelerde sosyal mesafe gözetilmiyor...'
Günlük Burç Yorumları (22 Haziran 2020)Günlük Burç Yorumları (22 Haziran 2020)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz

Ayasofya'da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz

Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı

Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı

Gerilim tırmandı: Karşılıklı kapatıyorlar!

Gerilim tırmandı: Karşılıklı kapatıyorlar!

Ali Babacan'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Ali Babacan'dan canlı yayında flaş açıklamalar

'Falez çatlakları, olası depremin etkisini büyütecek'

'Falez çatlakları, olası depremin etkisini büyütecek'

Haluk Kırcı canlı yayında soruları yanıtladı!

Haluk Kırcı canlı yayında soruları yanıtladı!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Evrim Mert'i kıskandırdı!

Evrim Mert'i kıskandırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hadise tatil sezonunu fena açtı! Hadise’nin aşk tatilinden kareler!

Hadise tatil sezonunu fena açtı! Hadise’nin aşk tatilinden kareler!

Hamdi Alkan’a yabancı damat! Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep sevgilisiyle tatilde!

Ülkeye döndü! Yabancı damat ile tatilde

Melisa Döngel süper mini elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Süper minisiyle verdiği pozlar olay oldu

Gökhan Özoğuz'dan Sağlık Bakanı'na: Burada bir gariplik yok mu?

Bakan'a sordu! 'İbadethanelerde sosyal mesafe gözetilmiyor...'

Emir Can İğrek kimdir? Emir Can İğrek kaç yaşında ve nereli? Yeni şarkısını piyasaya süren Emir Can İğrek’in hayatı!

Nalan şarkısıyla ünlendi! Yeni şarkısı gündemde

Engin Altan Düzyatan'dan alkışlanacak haretet

Doğum günü için bağış talebine beğeni yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.