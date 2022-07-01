MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef jürisi Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında ve nereli?

MasterChef jürisi Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında ve nereli?

01.07.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların seviyen yarışmacı MasterChef Türkiye 1 Temmuz itibarıyla başladı. Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yer alıyor. Danilo Zanna ekranların tanınan simalarından biri oldu. Peki MasterChef jürisi Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

MasterChef jürisi Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında ve nereli?

İtalyan şef, sunucu ve restoran işletmecisi Danilo Zanna'nın hayatı araştırılmaya başlandı. 2012-2021 yılları arasında Tuğçe Demirbilek ile evli olan Zanna'nın Zeno Zanna adında bir çocuğu bulunuyor. Peki MasterChef jürisi Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

DANİLO ZANNA KİMDİR?

15 Nisan 1982 İtalya doğumlu Danilo Zanna 40 yaşındadır. Türk Mutfağı ile ilgilenen Zanna, işi gereği Türkiye'ye geldi. Zamanla ekranlarda da kendisini gösterdi ve ilk tecrübesini “Zahide ile Hayata Yetiş” programında edindi.

MasterChef jürisi Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında ve nereli?

2015'te ATV ekranlarında yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekranlara geldi. 2019'da yeni sezonunda 3. döneminde TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masterchef Türkiye programında jüri üyesi olarak görev aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya kimdir? MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya kimdir?
Son veda! Türkan Şoray tabuta kapanarak ağladıSon veda! Türkan Şoray tabuta kapanarak ağladı
Cinsel ilişki itirafı! "Arabada birlikte olurken cama vurdular"Cinsel ilişki itirafı! "Arabada birlikte olurken cama vurdular"
Anahtar Kelimeler:
Danilo Zanna Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonların beklediği yeni asgari ücret belli oldu

Milyonların beklediği yeni asgari ücret belli oldu

SON DAKİKA | Yeni asgari ücret belli oldu!

SON DAKİKA | Yeni asgari ücret belli oldu!

Benzin ve motorin fiyatları düşecek mi? Uzmanlar kritik tarihi işaret etti

Benzin ve motorin fiyatları düşecek mi? Uzmanlar kritik tarihi işaret etti

Sigaraya bir zam daha geldi!

Sigaraya bir zam daha geldi!

Memur ve emekli herkesi kapsayacak! 1234 lira...

Memur ve emekli herkesi kapsayacak! 1234 lira...

Galatasaray'dan resmi transfer açıklaması!

Galatasaray'dan resmi transfer açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Ortalık karıştı! Atlarla cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Ortalık karıştı! Atlarla cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Erkekleri uyardı! “Cinsel dürtüm yok”

Erkekleri uyardı! “Cinsel dürtüm yok”

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Yine üstsüz paylaştı! Göğüslerini saçlarıyla örttü

Yine üstsüz paylaştı! Göğüslerini saçlarıyla örttü

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.