İtalyan şef, sunucu ve restoran işletmecisi Danilo Zanna'nın hayatı araştırılmaya başlandı. 2012-2021 yılları arasında Tuğçe Demirbilek ile evli olan Zanna'nın Zeno Zanna adında bir çocuğu bulunuyor. Peki MasterChef jürisi Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

DANİLO ZANNA KİMDİR?

15 Nisan 1982 İtalya doğumlu Danilo Zanna 40 yaşındadır. Türk Mutfağı ile ilgilenen Zanna, işi gereği Türkiye'ye geldi. Zamanla ekranlarda da kendisini gösterdi ve ilk tecrübesini “Zahide ile Hayata Yetiş” programında edindi.

2015'te ATV ekranlarında yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekranlara geldi. 2019'da yeni sezonunda 3. döneminde TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masterchef Türkiye programında jüri üyesi olarak görev aldı.



