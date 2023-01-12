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MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın eski eşi son haliyle büyüledi! 'Bir güzellik gelmiş...'

12.01.2023 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl MasterChef Türkiye programının jüri üyesi Danilo Zanna ile olan 9 yıllık evliliğini sonlandıran Tuğçe Demirbilek, değişimiyle dikkat çekti. Tuğçe DemirBilek'in paylaşımlarına ''Bir güzellik gelmiş'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın eski eşi son haliyle büyüledi! 'Bir güzellik gelmiş...'

MasterChef Türkiye jürisi Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı.

Danilo Zanna'dan sürpriz bir şekilde boşanan Tuğçe Demirbilek, ayrılık sonrası bir süre sessizliğe gömülmüştü.

MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın eski eşi son haliyle mest etti! 'Bir güzellik gelmiş...'

Olaysız bir şekilde boşanan ikili, çocukları nedeniyle dost kalmayı tercih etti.

MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın eski eşi son haliyle mest etti! 'Bir güzellik gelmiş...'

Sosyal medyada aktif olan Tuğçe Demirbilek, değişimiyle dikkat çekti.

MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın eski eşi son haliyle mest etti! 'Bir güzellik gelmiş...'

Takipçileri Demirbilek'in pozlarına ''Boşandıktan sonra daha da güzelleşti'' ve ''Danilo ne kaybettiğine dön bir bak'' gibi yorumlarda bulundu.

MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın eski eşi son haliyle mest etti! 'Bir güzellik gelmiş...'

Tatil için Türkiye'ye gelen Danilo Zanna, aslen Giresunlu olan Tuğçe Demirbilek ile tanışmış, ikilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü.

MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın eski eşi son haliyle mest etti! 'Bir güzellik gelmiş...'

Tanıştıktan 2 yıl sonra evlenen ünlü çiftin Zeno Tibet adında bir oğulları var.

MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın eski eşi son haliyle mest etti! 'Bir güzellik gelmiş...'

MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın eski eşi son haliyle mest etti! 'Bir güzellik gelmiş...'


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Danilo Zanna Masterchef tuğçe demirbilek sosyal medya

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