MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın eski eşi son haliyle büyüledi! 'Bir güzellik gelmiş...'

MasterChef Türkiye jürisi Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı.

Danilo Zanna'dan sürpriz bir şekilde boşanan Tuğçe Demirbilek, ayrılık sonrası bir süre sessizliğe gömülmüştü.

Olaysız bir şekilde boşanan ikili, çocukları nedeniyle dost kalmayı tercih etti.

Sosyal medyada aktif olan Tuğçe Demirbilek, değişimiyle dikkat çekti.

Takipçileri Demirbilek'in pozlarına ''Boşandıktan sonra daha da güzelleşti'' ve ''Danilo ne kaybettiğine dön bir bak'' gibi yorumlarda bulundu.

Tatil için Türkiye'ye gelen Danilo Zanna, aslen Giresunlu olan Tuğçe Demirbilek ile tanışmış, ikilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü.

Tanıştıktan 2 yıl sonra evlenen ünlü çiftin Zeno Tibet adında bir oğulları var.



