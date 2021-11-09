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MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude, babasına yapılan kötü yoruma bakın ne dedi!

09.11.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Hayatına dair kareleri Instagram hesabından paylaşan Sude Yalçınkaya, bir takipçisinin babasıyla ilgili yaptığı kötü yoruma cevap verdi.

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude, babasına yapılan kötü yoruma bakın ne dedi!

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Şef Mehmet Yalçınkaya, yalnızca kariyeriyle değil, kızıyla olan ilişkisiyle de sık sık gündeme geliyor. Kızıyla reklam filmlerinde oynayan Mehmet Şef'in, çocuklarına olan düşkünlüğünü, birçok kişi biliyor. Mehmet Şef'in fenomen kızı Sude Yalçınkaya, bir takipçisinin babasıyla ilgili yaptığı eleştiriye verdiği yanıtla dikkat çekti.

''BABAN SANA TOZ KONDURMUYOR''

Sude Yalçınkaya, Instagram hesabından paylaştığı siyah beyaz fotoğrafına yapılan ''Baban yarışmacılara ne kadar sert ama sana toz kondurmuyor'' yorumuna ''Değil mi ya! Aşkım benim seviyorum onu'' diyerek yanıt verdi. Olaya sonradan katılan bir başka takipçi ise ''Sude onun kızı ve doğal olarak onu herkesle bir kefeye koyacak değil! Yarışmacılara da sert davrandığı falan yok, gayet babacan davranıyor. Bazen yarışmacılar başarılı olsunlar ve hırsları artsın diye öyle katı davranıyor'' yorumunu yaptı.

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude, babasına yapılan kötü yoruma bakın ne dedi!

Mehmet Yalçınkaya, en son bir makarna firması için kızı Sude Yalçınkaya ile kamera karşısına geçmişti.

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude, babasına yapılan kötü yoruma bakın ne dedi!

Babasıyla arkadaş gibi olduğunu her fırsatta dile getiren Sude Yalçınkaya, YouTube kanalında Mehmet Yalçınkaya'nın bulunduğu içeriklere de yer veriyor.

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude, babasına yapılan kötü yoruma bakın ne dedi!

''BİR KIZIN BAŞINA GELEBİLECEK EN GÜZEL BABASIN''

Sude Yalçınkaya, ''Kızların ilk aşkları babaları derler. Doğru olduğunu biraz daha büyüdükçe öğreniyorum. Her şeyin ilkini seninle yaşadım. İlk çiçeğimi sen aldın, ilk akşam yemeğimi seninle yedim, ilk kez gece dışarıya seninle çıktım. Sen bir kızın başına gelebilecek en güzel babasın'' notuyla, babası Mehmet Yalçınkaya'nın doğum gününü kutlamıştı.

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude, babasına yapılan kötü yoruma bakın ne dedi!

Sosyal medyayı aktif kullanan Sude Yalçınkaya'nın, Instagram'da 80 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude, babasına yapılan kötü yoruma bakın ne dedi!


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Mehmet Yalçınkaya Masterchef Sude Yalçınkaya
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