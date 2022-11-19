MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya süper minili pozuyla beğeni topladı! 'Ortalığı yaktın yine'

Sosyal medya fenomeni Sude Yalçınkaya, 95 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında mavi mini elbisesiyle poz verdi. Sude Yalçınkaya'ya ''Çok güzel olmuşsunuz'' ve ''Ortalığı yaktın yine'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Sude Yalçınkaya, Cadılar Bayramı stiliyle de ilgi odağı olmuştu.

YouTube'da 150 bine yakın abonesi bulunan Sude Yalçınkaya, Şef Mehmet Yalçınkaya'nın tek kızı.

48 yaşındaki Mehmet Yalçınkaya, kızına duyduğu büyük sevgiyi her fırsatta dile getiriyor.

Mehmet Yalçınkaya ve Sude Yalçınkaya, daha önce bir makarna markasının reklam filminde birlikte rol almışlardı.



