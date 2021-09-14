MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 13 Eylül MasterChef yeni takımlarda kimler var?

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'nin 4. haftasının ilk gününde kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef’in 13 Eylül Pazartesi bölümünde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için mutfağa girdi. MasterChef 66. bölümde yarışmacılar arasında en iyi şekilde künefeyi yapan kişi, mavi takım kaptanı oldu ve rakibi kırmızı takım kaptanını seçti. Sonrasında kaptanlar, sırasıyla yarışmacı seçimi yaparak takım kadrolarını oluşturdu.

MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de ana kadroda yer alan on altı yarışmacı, üçüncü haftanın mavi takım kaptanı olmak için mücadele etti. Şeflerin istediği yemek ise künefe oldu. Verilen 30 dakikalık süre sonunda şefler, tadım yaptı. Farklı yarışmacıların yaptığı yemekleri değerlendiren şefler, en başarılı yedi ismi açıkladı. Mehmet Yalçınkaya'nın seçtiği isimler Tahsin, Dilara, Hasan, Eren, Danilo Zanna'nın seçtiği isim Sergen, Somer Siviroğlu'nun seçtiği isimler ise Emre ve Azize oldu.

Şefler, bu yedi yarışmacının yaptığı künefeleri tekrar tadımını yaparak son değerlendirmesini açıkladı. MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanan isim Dilara oldu.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takım kaptanı olan Dilara, bir hafta boyunca mücadele edeceği kırmızı takım kaptanı olarak Hamza'yı seçti.

MASTERCHEF’TE TAKIM KADROLARI NASIL OLUŞTU?

Mavi takım kaptanı ile kırmızı takım kaptanı, sırayla seçecekleri yarışmacılar ile takım kadrolarını oluşturdu. Kaptanlar, takımlarında en iyi şekilde mücadele edecek, dokunulmazlığı kaybetmeden haftayı geçirmelerini sağlayacağı isimleri takımlarına almaya çalıştı.

Mavi takım kaptanı Dilara, ekibine Eren, Sergen, Tahsin, Milhan, Ateş, Mert ve Azize'yi seçti.

Hamza'nın kaptan olduğu kırmızı takımda ise Şükrü, Hasan, Emre, Burcu, Mustafa, Tunahan ve Safanur

yer aldı.





