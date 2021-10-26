MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'nin 10. haftasının ilk gününde kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef’in 25 Ekim Pazartesi bölümünde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için mutfağa girdi. MasterChef son bölümde yarışmacılar arasında en iyi çiğ köfteyi yapan isim, mavi takım kaptanı oldu ve rakibi kırmızı takım kaptanını seçti. Sonrasında kaptanlar, sırasıyla yarışmacı seçimi yaparak takım kadrolarını oluşturdu.

MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de onuncu hafta kaptanlık oyunu ile başladı. Son on üçe kalan yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için gecenin en iyi çiğ köftesini yapmaya çalıştı.

Adıyaman, Şanlıurfa, Konya, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş usulü çiğ köfteler yapıldı. Verilen sürenin bitimiyle şefler, tadım yaparak kaptanlık oyununu kazanan ismi belirlemeye çalıştı. Şefler, en başarılı olan Azize, Ateş ve Burcu'yu öne çağırdı. Üç isim arasında en iyi çiğ köfteyi yapan Ateş, ilk defa kaptanlık oyununu kazandı ve mavi takım kaptanı oldu.

KAPTANLAR KİMLER OLDU?

Oyunu kazanıp mavi takım kaptanı olan Ateş, bir hafta boyunca mücadele edeceği kırmızı takım kaptanını olarak Pelin'i seçti.

MASTERCHEF’TE TAKIM KADROLARI NASIL OLUŞTU?

Mavi takım kaptanı ile kırmızı takım kaptanı belli olduktan sonra sıra takımların oluşturulmasına geldi. İki kaptan, yapacağı strateji ile haftayı galip bitirmek için istediği yarışmacıları takımına katmak istedi. Böylece bu haftanın mavi takım ile kırmızı takım kadroları belli oldu.

Ateş'in kaptan olduğu mavi takımda Hasan, Araz, Tahsin, Burcu, Mert ve Safanur yer aldı.

Kaptanlığını Pelin'in yaptığı kırmızı takımın kadrosu ise Eren, Sergen, Azize, Emre ve Dilara'dan oluştu.

KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım kaptanı ile kırmızı takım kaptanı, takımlarına avantajı kazandırmak için mutfağa bir kez daha girdi. Şefler, yarışmacılardan on dakika içinde yaklaşık 2,5 kilo hamsiyi ayıklamasını istedi.

Süre bitiminde şefler, kriterlere uyan hamsileri ayırıp tarttı ve kazanan isim belli oldu. Ateş 278 gram, Pelin 246 gram balık ayıkladı. Böylece kaptanlar düellosunu kazanan Ateş yani mavi takım oldu.

Mavi takım kaptanı Ateş, yapılacak Avrupa bistro temalı ilk dokunulmazlık oyununda menüyü belirledi.



