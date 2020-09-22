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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de yeni mavi ve kırmızı takımlarda kimler var?

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 01:32 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'nin 21 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef yarışmacıları, şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın istediği içli köfteyi en iyi şekilde yaparak kaptan olabilmek için yarıştı. Oyun sonunda mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de yeni mavi ve kırmızı takımlarda kimler var?

MasterChef 2020'nin son bölümünde kaptanlık oyununda yarışmacılardan içli köfte yapmaları istendi. Yarışmacılar en iyi lezzeti yakalayarak kaptan olmak için kıran kırana bir mücadele verdi. Kaptanlık oyununun sonunda günün en başarılı tabağını hazırlayan yarışmacı bu haftanın takım kaptanı oldu ve karşı takımın kaptanını belirledi.

21 EYLÜL PAZARTESİ MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 60. bölümde yarışmacılar, kaptan olabilmek için 45 dakika sürede sekiz adet içli köfte yapması gerekiyordu. Verilen sürenin bitimi ile şefler hazırlanan içli köftelerin tadımını yaptılar.

Sonrasında içlerinden en çok beğenilen yarışmacılar seçildi. Mehmet Şef Ebru'yu, Somer Şef Serhat'ı, Danilo Şef ise Duygu'yu, Esra'yı ve Uğur'u seçti. Devamında şefler bu yarışmacıların içli köftelerini bir kez daha tattılar. Finale kalan isimler; Ebru, Serhat ve Uğur oldu. Bu üç yarışmacı arasından MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanan ve mavi takım kaptanı Uğur oldu. MasterChef Uğur, bir hafta boyunca mücadele edeceği kırmızı takımın kaptanı olarak ise Emir'i seçti.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Mavi takım kaptanı olan Uğur ve onun seçtiği Kırmızı takım kaptanı Emir, geriye kalan yarışmacılardan tek tek isimler söyleyerek takımları oluşturdu.

Mavi takımda Uğur, Furkan, Serhat, Barbaros, Tanya, Duygu, Sefa ve Celal yer aldı.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMIN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım kaptanı Emir ise ekibine Esra, Berker, Özgül, Ayyüce, Eray, Ebru ve Walison'u seçti.

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