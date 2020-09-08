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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de yeni takımlar ve kaptanlar belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 00:42 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'nin 7 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef yarışmacıları, şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın istediği yemekleri en iyi şekilde yaparak kaptan olabilmek için yarıştı. Oyun sonunda mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de yeni takımlar ve kaptanlar belli oldu

MasterChef 2020'nin son bölümünde kaptanlık oyununda istenen yemek "menemen" olarak belirlendi ve yarışmacılar en iyi lezzeti yakalayarak kaptan olmak için kıran kırana bir mücadele verdi. Yaratıcılık oyununun sonunda günün en başarılı tabağını hazırlayan yarışmacı bu haftanın takım kaptanı oldu ve karşı takımın kaptanını belirledi.

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7 EYLÜL PAZARTESİ MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de Barbaros, Sefa, Arem, Esra, Ebru, Eray en iyi altı tabağın sahibi oldu. Ardından şefler günün birincisini, altıncı tabaktan itibaren Barbaros, Sefa, Ebru, Eray, Arem ve Esra olarak açıkladı.

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Böylece mavi takımın yeni kaptanı Esra Tokelli oldu. Mavi takımın yeni kaptanı Esra, kırmızı takımın yeni kaptanı olarak Arem Yüce'nin adını söyledi. MasterChef'e yeni katılan Arem, aynı gün kaptan olmanın heyecanını yaşadı.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Mavi takımın kaptanı Esra, ilk olarak Emir'in adını söyledi. Esra daha sonra ise takımına Furkan, Berker, Özgül, Ebru, Ayyüce ve Duygu'yu dahil etti.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMIN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kırmızı takımın kaptanı olan Arem ise takımına Serhat, Barbaros, Tanya, Sefa, Uğur, Celal ve Eray'ı seçti.

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MASTERCHEF KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Yeni takım kaptanları olan Esra ve Arem, kaptanlar düellosunda karşı karşıya geldi.

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Yeni takım kaptanlarının falafel yapmak için verdiği mücadelenin sonunda düellonun kazananı Esra olarak belirlendi. Şeflerden geçerli notu alan Esra, ödülün de sahibi oldu ve dokunulmazlık oyununda takımına beş dakika kazandırdı.

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