MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de yeni takımlar ve kaptanlar belli oldu

MasterChef 2020'nin son bölümünde kaptanlık oyununda istenen yemek "menemen" olarak belirlendi ve yarışmacılar en iyi lezzeti yakalayarak kaptan olmak için kıran kırana bir mücadele verdi. Yaratıcılık oyununun sonunda günün en başarılı tabağını hazırlayan yarışmacı bu haftanın takım kaptanı oldu ve karşı takımın kaptanını belirledi.
MasterChef Türkiye'de Barbaros, Sefa, Arem, Esra, Ebru, Eray en iyi altı tabağın sahibi oldu. Ardından şefler günün birincisini, altıncı tabaktan itibaren Barbaros, Sefa, Ebru, Eray, Arem ve Esra olarak açıkladı.
Böylece mavi takımın yeni kaptanı Esra Tokelli oldu. Mavi takımın yeni kaptanı Esra, kırmızı takımın yeni kaptanı olarak Arem Yüce'nin adını söyledi. MasterChef'e yeni katılan Arem, aynı gün kaptan olmanın heyecanını yaşadı.
Mavi takımın kaptanı Esra, ilk olarak Emir'in adını söyledi. Esra daha sonra ise takımına Furkan, Berker, Özgül, Ebru, Ayyüce ve Duygu'yu dahil etti.
Kırmızı takımın kaptanı olan Arem ise takımına Serhat, Barbaros, Tanya, Sefa, Uğur, Celal ve Eray'ı seçti.
Yeni takım kaptanları olan Esra ve Arem, kaptanlar düellosunda karşı karşıya geldi.
Yeni takım kaptanlarının falafel yapmak için verdiği mücadelenin sonunda düellonun kazananı Esra olarak belirlendi. Şeflerden geçerli notu alan Esra, ödülün de sahibi oldu ve dokunulmazlık oyununda takımına beş dakika kazandırdı.
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