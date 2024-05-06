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Özgür Özel, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü! Dikkat çeken iddianame tepkisi: 'İçi boş tamamen'

06.05.2024 16:35
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü. Görüşmenin ardından parti genel merkezinden ayrılırken açıklama yapan Ayşe Ateş, eşinin öldürülmesiyle ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianameye tepki gösterdi. Ateş, "Benim ifadem iddianamede yok. Başka ifade veren arkadaşların ifadeleri de eklenmemiş. İçi boş tamamen. Böyle bir iddianame olmaz" dedi.

Özgür Özel, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü! Dikkat çeken iddianame tepkisi: 'İçi boş tamamen'

CHP lideri Özgür Özel, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve Sinan Ateş'in yakın arkadaşı Ömer Çağrı Özdemir ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

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İDDİANAME TEPKİSİ

Ayşe Ateş, görüşmenin ardından parti genel merkezinden ayrılırken açıklama yaptı. Ayşe Ateş, eşinin öldürülmesiyle ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianameye tepki gösterdi.

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'İÇİ BOŞ TAMAMEN'

Ateş, "Benim ifadem iddianamede yok. Başka ifade veren arkadaşların ifadeleri de eklenmemiş. İçi boş tamamen. Sanki basit bir cinayet, alacak verecek kavgası gibi bize servis edilen bir iddianame var. Böyle bir iddianame olmaz. Ya bu iddianame geri çevrilecek ya da biz bu iddianameyi yeniden yazdıracağız; vereceğimiz dilekçelerle sunacağımız delillerle. Çünkü var olan şeyleri bile koymamışlar" dedi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Sinan Ateş
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