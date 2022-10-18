MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl oluştu? 17 Ekim 2022 MasterChef'te takımlar belli oldu!

MasterChef'te Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yarışmacıların yaptığı yemekleri tattı. Yarışmanın 17 Ekim 2022 Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde kaptanlık oyunu oynandır ve yeni takımlar belirlendi. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, MasterChef'te takımlar nasıl oluştu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'nin dün akşam ekrana gelen bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Büşra olurken, kırmızı takım kaptanı Tolga oldu.

MASTERCHEF'TA TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Mavi Takım yarışmacıları:

Büşra (Takım kaptanı)

Gamze

Tayfun

Görkem

Burak Kaya

Serpilay

Ayaz

Burak

Kırmızı Takım yarışmacıları:

Tolga (Takım kaptanı)

Metin

Yağız

Atike

Kıvanç

Barış

Fatma Nur

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

