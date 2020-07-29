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MasterChef Karya Mehmet Yalçınkaya'ı kızdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 13:45 | Son Güncelleme

Tv8'de izleyici ile buluşan MasterChef'te düello heyecanı sürüyor. Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmacılara tavrı sık sık gündeme gelirken ünlü şef son olarak genç bir yarışmacıyı azarladı.

MasterChef Karya Mehmet Yalçınkaya'ı kızdırdı

MasterChef yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın dün akşam ekrana gelen bölümünde Karya, Kerim ve Rezzan finale kalabilmek için ter döktü. Ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya, yarışmacılardan Taco yapmalarını istedi.

40 dakikalık süre sonucunda 3 yarışmacı hazırladıkları tabakları jürinin beğenisine sundu. Karya'nın hazırladığı yemeğin tadımı sırasında ilginç anlar yaşandı.

ELEŞTİRİ YAĞDI

Mehmet Yalçınkaya, genç yarışmacıyı 'Keşke içine malzeme koysaydın' diyerek eleştirdi.
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Karya'nın gülümsemesi ünlü şefi sinirlendirdi. Mehmet Yalçınkaya, Karya'ya 'Kızım neden gülüyorsun ya?' diyerek tepki gösterdi.

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Somer Sivrioğlu ise avakadolu sosa takıldı. Sivrioğlu, "Her yarışmacıdan bir şey öğreniyoruz. Bugün de avakado sosunun pişince böyle garip bir renk aldığını öğrendim" dedi.

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