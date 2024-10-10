MasterChef Kızıl Sakal, Cemre, Esra ve diğerleri... Eski yarışmacılar döndü seyirci tepki gösterdi

MasterChef Türkiye'nin 10 Ekim bölümü fragmanı yayınlandı. Yarışmacıların piknik menüsü yapacağı yarışmada eski yarışmacılar geri döndü.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu yarışmada eski yarışmacıların dokunulmazlık oyununda programa çağırılması tartışma konusu oldu.

MasterChef izleyicileri bunun adaletsiz olduğunu dile getirdi.

Cemre, Esra, Eren gibi eski bilinen yarışmacıların yarışmada yer almasını gören seyirciler "Gelen eski yarışmacılar ne alaka", "Tuttukları takıma oy verebilirler", "Bunlar yemeğe değil tuttuğuna verir", "Bu jüri adaletli değil" tepkilerini gösterdi.

9 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kıyasıya mücadelede birbirinden güzel tabaklar hazırlayan Mavi Takım ile Kırmızı Takım arasında şefler seçimini yaptı. Dokunulmazlığı Kırmızı Takım aldı ve eleme potasından kurtuldu.

Şefler birbirinden lezzetli tabaklar arasından en iyi tabağı seçti. Dokunulmazlığı alan isim Semih oldu. Semih 3. eleme adayı olarak kaptan Nevzat'ı seçti. 4. eleme adayı ise oylama sonucu ile Emre oldu.