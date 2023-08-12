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MasterChef konuğu Şef Cheng Lu kimdir? Şef Cheng Lu nereli, kaç yaşında? Ünlü şef MasterChef All Star'da!

12.08.2023 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şef Cheng Lu MasterChef All Star'ın 55. bölüm konuğu oldu. Ünlü şefin programa katılmasıyla birlikte şef hakkındaki aramalar hız kazandı. MasterChef All Star'a konuk olan şef, yarışmacıların yapması için Dim Sum tabağı hazırladı. Peki, MasterChef konuğu Şef Cheng Lu kimdir? Şef Cheng Lu nereli, kaç yaşında? Ünlü şef MasterChef All Star'da!

MasterChef konuğu olan Cheng Lu ile ilgili aramalar hız kazandı. Çinli olan ünlü şef MasterChef'te, 30 yıldır mutfakta olduğunu ve 23 yıldır da Türkiye'de çalıştığını söyledi. Kullaıcılar Cheng Lu'nun hayatını merak ediyor. İşte ünlü Şef Cheng Lu ile ilgili merak edilenler...

MASTERCHEF KONUĞU ŞEF CHENG LU KİMDİR?

12 Ağustos MasterChef konuğu Cheng Lu Şef, 30 senedir mutfakta çalışıyor. 23 senedir Türkiye'de yaşıyor.

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Eski Çin şehri Xi'an'dan gelen şef Lu, Shangri-La Bosphorus, Istanbul'un Shang Palace Restaurant'ında ise 7 senedir görev yapıyor.

YARIŞMACILARDAN DİM SUM İSTEDİ

MasterChef All Star'ın bu haftaki konuğu Şef Cheng Lu, yarışmacılardan geleneksel bir yemek olan Dim Sum tabağı yapmalarını istedi.

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Tabağı başarılı yapan adaylar MasterChef All Star'da bir hafta daha yarışmayı garantilerken, en başarısız yapan yarışmacı haftanın son eleme adayı oldu.

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