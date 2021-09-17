MasterChef neden yok, final mi oldu? 17 Eylül 2021 MasterChef yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

MasterChef Türkiye'nin 17 Eylül Cuma günü yayın akışında olmaması sebebiyle sevilen yarışmanın yayından kalkıp kalkmadığı merak ediliyor. İlgiyle izlenen yarışma bugün televizyon ekranlarında yer almadı. Peki 17 Eylül Cuma günü MasterChef neden yok?

MASTERCHEF NEDEN YOK?

MasterChef Türkiye 17 Eylül Cuma günü yayın akışında yer almadı. Ekranda yayınlanmaması sebebiyle yarışmanın akıbeti araştırılıyor. Sevilen yarışma, TV8'de Kırmızı Oda dizisinin yeni sezonunun başlamasından dolayı bugün ekranlarda yer almayacak.

MasterChef Türkiye yeni bölümüyle Cumartesi günü ekranlara gelecek.

MASTERCHEF'TE NE OLMUŞTU?

MasterChef'te son bölümde Tayland mutfağı konseptli dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. 15 Eylül Çarşamba bölümünde mavi takım ile kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için bu mutfağın yemeklerini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştı.

17 EYLÜL 2021 TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 - Kırmızı Oda



