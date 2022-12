MasterChef New Orleans Kızarmış Tavuk tarifi izleyicilerin merak konusu oldu. Amerika'nın New Orleans eyaletine özgü panelenip kızartılarak yapılan tarif, tavuk severlerin aklını cezbedecek tipten. MasterChef New Orleans Kızarmış Tavuk tarifi nedir, nasıl hazırlanır? İşte MasterChef New Orleans Kızarmış Tavuk tarifi ile ilgili detaylar...

MALZEMELER Yarım kilo tavuk

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı yoğurt

2 adet yumurta

2 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz, karabiber, pul biber, kimyon, kekik, poy (istenilen miktarda)

Tavukları bulamak için:

5 yemek kaşığı galeta unu

3 yemek kaşığı mısır unu

1,5 yemek kaşığı nişasta

1,5 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı karbonat

Kızartmak için:

Sıvı yağ

TARİF Öncelikle tavuklarımızı istediğimiz büyüklükte doğruyoruz. Yazmış olduğum baharatlardan zevkinize göre tavukların üzerine ekleyip elimizle ovuşturuyoruz.

Ayrı bir kapta sütü, yumurtayı, yoğurdu, sarımsağı ve tuzu ekleyip çırpıcı ile karıştırıyoruz.

Sonra baharatlarla harmanladığımız tavuklarımızı içerisine atıp buzdolabında en az 3-4 saat bekletiyoruz. Varsa vaktiniz 1 gün önceden yapıp ertesi gün kızartabilirsiniz. Bu tavukların çıtırlığı için önemlidir.

Sonra galeta unu, nişasta, un ve mısır ununu bir kapta karıştırıp dolaptan çıkardığımız tavukları bu karışıma bulayıp derin bir tencerede yağa atıp kızartıyoruz.

Yağ soğuk ve ilik olmamalı. Hafif kızgın olursa daha güzel kızaracaktır. En son kızaran tavuklarımızı kağıt havlu serili bir kaba alıp hafif yağını çekmesini sağlayalım.

Sonra servis için isterseniz ketçap ve mayonezle servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.