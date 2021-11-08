MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Pelin Zaman, değişimiyle şaşkına çevirdi! Eski hali olay!

MasterChef Pelin Zaman, değişimiyle şaşkına çevirdi! Eski hali olay!

08.11.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021 yarışmacılarından Pelin Zaman, yalnızca yaptığı yemeklerle değil, güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Pelin Zaman'ın yıllar önce çekilmiş fotoğrafları, görenleri şaşırttı.

MasterChef Pelin Zaman, değişimiyle şaşkına çevirdi! Eski hali olay!

MasterChef Türkiye 2021'de ana kadroya son anda katılan Pelin Zaman, güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor. Yarışmacının, yıllar içindeki değişimi şaşkınlık yarattı.

Daha önce havalimanında yolcu hizmetlerinde çalışan Pelin Zaman, mesleği aşçılık olmadığı için MasterChef'te kendisine karşı bir ön yargı olduğunu dile getirmişti.

MasterChef Pelin Zaman, değişimiyle şaşkına çevirdi! Eski hali olay!

Pelin Zaman'ın adı, Danilo Zanna ve Hasan Biltekin ile aşk dedikodularına karışmış, Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu haberi, tartışmalara son noktayı koymuştu.

MasterChef Pelin Zaman, değişimiyle şaşkına çevirdi! Eski hali olay!

2 yıl aşçılık eğitimi alan Pelin Zaman, dünya mutfağına oldukça ilgili. 33 yaşındaki Zaman'ın, Instagram'da 60 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

MasterChef Pelin Zaman, değişimiyle şaşkına çevirdi! Eski hali olay!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNER Avuç içlerinizi yan yana getirin ve bu detaya dikkat edin! Soldaki çizgi daha yüksekse... Avuç içlerinizi yan yana getirin ve bu detaya dikkat edin! Soldaki çizgi daha yüksekse...
Günlerdir dua istiyordu! Hastaneye kaldırıldıGünlerdir dua istiyordu! Hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Danilo Zanna Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de apartman görevlisince binada çıkarılan yangın söndürüldü

GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de apartman görevlisince binada çıkarılan yangın söndürüldü

GÜNCELLEME - Eskişehir'de apartman görevlisince binada çıkarılan yangın söndürüldü

GÜNCELLEME - Eskişehir'de apartman görevlisince binada çıkarılan yangın söndürüldü

Silah kazası sonucu şehit olan asker Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

Silah kazası sonucu şehit olan asker Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçının ardından

Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçının ardından

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Balıkesir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Balıkesir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu! Yarışmacı çekilmek zorunda kaldı

Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu! Yarışmacı çekilmek zorunda kaldı

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş

Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş

Yeni sevgiliyle yatak paylaşımı eski eşi kızdırdı

Yeni sevgiliyle yatak paylaşımı eski eşi kızdırdı

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu öpüşürken yakalandı

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu öpüşürken yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.