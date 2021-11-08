MasterChef Pelin Zaman, değişimiyle şaşkına çevirdi! Eski hali olay!

MasterChef Türkiye 2021'de ana kadroya son anda katılan Pelin Zaman, güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor. Yarışmacının, yıllar içindeki değişimi şaşkınlık yarattı.

Daha önce havalimanında yolcu hizmetlerinde çalışan Pelin Zaman, mesleği aşçılık olmadığı için MasterChef'te kendisine karşı bir ön yargı olduğunu dile getirmişti.

Pelin Zaman'ın adı, Danilo Zanna ve Hasan Biltekin ile aşk dedikodularına karışmış, Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu haberi, tartışmalara son noktayı koymuştu.

2 yıl aşçılık eğitimi alan Pelin Zaman, dünya mutfağına oldukça ilgili. 33 yaşındaki Zaman'ın, Instagram'da 60 bini aşkın takipçisi bulunuyor.



