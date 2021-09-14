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MasterChef Sergen bakın hangi ünlü oyuncuya benzetildi!

14.09.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sempatik tavırlarıyla seyircinin gönlüne taht kuran MasterChef 2021 yarışmacısı Sergen Özen, sosyal medya kullanıcıları tarafından ünlü oyuncu Özgürcan Çevik'e benzetildi.

MasterChef Sergen bakın hangi ünlü oyuncuya benzetildi!

Samimiyetiyle adından söz ettiren MasterChef 2021 yarışmacısı Sergen Özen'in, Şevkat Yerimdar dizisiyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Özgürcan Çevik'e olan benzerliği, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

MasterChef Sergen bakın hangi ünlü oyuncuya benzetildi!

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise MasterChef yarışmacılarından Sergen Özen ve Hamza Mercimek'in karışımından Şevkat Yerimdar karakterinin ortaya çıktığı yorumunda bulundu.

MasterChef Sergen bakın hangi ünlü oyuncuya benzetildi!

MASTERCHEF SERGEN ÖZEN KİMDİR?

25 yaşındaki MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, aslen Tekirdağlı. Genç yarışmacı, Otelcilik lisesinden mezun olmakla beraber, 9 yıldır aşçılık yapmaktadır. Tekirdağ'da köftecisi bulunan Sergen Özen, 2020 sezonunda da yarışmaya katılmış, ancak sos eklemeyi unuttuğu için bir sonraki tura geçememiştir.


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Acun Ilıcalı Danilo Zanna Özgürcan Çevik Masterchef
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