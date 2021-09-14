MasterChef Sergen bakın hangi ünlü oyuncuya benzetildi!

Samimiyetiyle adından söz ettiren MasterChef 2021 yarışmacısı Sergen Özen'in, Şevkat Yerimdar dizisiyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Özgürcan Çevik'e olan benzerliği, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise MasterChef yarışmacılarından Sergen Özen ve Hamza Mercimek'in karışımından Şevkat Yerimdar karakterinin ortaya çıktığı yorumunda bulundu.

MASTERCHEF SERGEN ÖZEN KİMDİR?

25 yaşındaki MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, aslen Tekirdağlı. Genç yarışmacı, Otelcilik lisesinden mezun olmakla beraber, 9 yıldır aşçılık yapmaktadır. Tekirdağ'da köftecisi bulunan Sergen Özen, 2020 sezonunda da yarışmaya katılmış, ancak sos eklemeyi unuttuğu için bir sonraki tura geçememiştir.



