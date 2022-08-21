Masterchef Serpilay kimdir? Masterchef 2022 ana kadro 18. ve son yarışmacısı Serpilay Salkım kaç yaşında, nereli, mesleği ne, Instagram hesabı ne?

Serpilay Salkım, Masterchef 2022 ana kadrosuna giren 18. son yarışmacı oldu. 20 Ağustos akşamı yayınlanan bölümde 2 aşamalı tadım tabağı istendi. İlk aşamada çikolata mus ikinci aşamada ise erik ile yaratıcılık tabağı istendi. Değerlendirmelerin sonucunda Serpilay Salkım 18. finalist seçildi. Peki Masterchef Serpilay Salkım kaç yaşında, ne iş yapıyor, Instagram hesabı ne? İşte masterchef Serpilay hakkında merak edilen soruların yanıtları...

MASTERCHEF 18. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM SEÇİLDİ?

MasterChef ana kadro için mücadeleler tüm heyecanıyla devam ediyor. MasterChef'in 20 Ağustos 2022 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde 18. finalist Serpilay Salkım seçildi.

MASTERCHEF 2022 SERPİLAY SALKIM KİMDİR?

Aslen İzmir'de doğup büyüyen Serpilay Salkım ana kadro yarışmacısı olabilmek için büyük bir mücadele verdi. Serpilay Salkım 25 yaşındadır. Salkım'ın kendine ait işletmesi bulunmakta. Daha çok pastane ürünlerini yapmayı seven yarışmacı 18. ve son isim olarak finalist seçildi. Masterchef Serpilay'ın Instagram kullanıcı adı: 'serpilay'





