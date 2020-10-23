MasterChef Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü oğlu ve kızı merak konusu oldu

MasterChef yarışmasının sevilen ismi Somer Şef yani Somer Sivrioğlu özel hayatı ile de sosyal medyanın merak ettiği isimlerden. Yeri geldiğinde sert, yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle adından söz ettiren MasterChef Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'da bir Türk restoranı bulunuyor.

Instagram'da 1 milyonun üzerinde takipçisi olan MasterChef'in Somer Şef'i bir dönem eşini aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelmiş ve sonrasında eşi ile yollarını ayırmıştı.

MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz günlerde 'Oğlum soğanın kabuğunun soyulması gerektiğini yeni öğrendi' açıklamasıyla herkesi güldürmüştü.



Bu açıklamanın ardından Somer Sivrioğlu'nun oğlu ve kızı merak konusu oldu. MasterChef'in Somer Şef'i oğlu Deniz ile kızı Derin'i zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor. Kızı ve oğlunun babalarına benzerliği ise takipçilerden çok yorum alıyor. Somer Şef'in çocuklarını paylaştığı anlara beğeni yağıyor.

