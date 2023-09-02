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  4. MasterChef son aday kim oldu? 2 Eylül 2023 MasterChef All Star'da 7. eleme adayı kim seçildi?

MasterChef son aday kim oldu? 2 Eylül 2023 MasterChef All Star'da 7. eleme adayı kim seçildi?

02.09.2023 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star yarışmacıları bu akşam son eleme adayı olmamak için yarıştılar. MasterChef'e bu akşam Şef Oğuzhan Ozzie Sayı konuk oldu. Şef Ozzi yarışmacılardan aliş kebabı yapmalarını istedi. Yarışmacılar potaya girmemek için büyük mücadele verdiler. Peki, Masterchef son aday kim oldu? MasterChef All Star'da 7. eleme adayı kim seçildi?

MasterChef All Star'da pota heyecanı devam ediyor. Sevilen yemek yarışmasında haftanın son eleme adayının belirlenmesi için yarışıldı. Bilindiği üzere yeni sisteme göre altı aday takım yarışlarından son bir aday ise kalan diğer yarışmacılar arasından yeni bir yarışma yapılarak seçiliyor. MasterChef All Star'da son eleme adayının kim olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı...

MASTERCHEF SON ADAY KİM OLDU?

MasterChef'te bu akşam da yine iki aşamalı oyun oynandı. İlk etapta konuk Şef Ozzi'nin aliş kebabı tarifini yapan yarışmacılardan başarılı olanlar All Star'ın 10. haftasına kalmayı başardı.

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İkinci etaba kalan ve yaratıcılık tabağı yapan yarışmacılardan en başarısız tabak yapan isim ise, gecenin kaybedeni olacak.

MASTERCHEF ALL STAR'DA 7. ADAY BELLİ OLDU MU?

İkinci etaba kalarak en başarısız tabağı yapan yarışmacı, MasterChef All Star'ın bu haftaki son eleme adayı olacak.

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İkinci etapta yarışacak olan yarışmacılar arasından en başarısız tabağı yapan MasterChef All Star'ın bu haftaki son eleme adayı olacak.

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