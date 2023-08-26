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Masterchef son aday kim oldu? MasterChef All Star'da 8. eleme adayı kim seçildi? Tansiyon yüksek!

26.08.2023 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star yarışmacıları bu akşam son eleme adayı olmamak için yarıştılar. Meşhur Katmerci Zekeriya Usta'nın ustası Mehmet Özsimitçi bu akşam MasterChef'e konuk oldu. Yarışmacılar potaya girmemek için büyük mücadele verdiler. Peki, Masterchef son aday kim oldu? MasterChef All Star'da 7. eleme adayı kim seçildi? İlk kaşık geldi!

MasterChef All Star'da pota heyecanı devam ediyor. Sevilen yemek yarışmasında haftanın son eleme adayının belirlenmesi için yarışıldı. Bilindiği üzere yeni sisteme göre altı aday takım yarışlarından son bir aday ise kalan diğer yarışmacılar arasından yeni bir yarışma yapılarak seçiliyor. MasterChef All Star'da son eleme adayının kim olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı...

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te bu akşam da yine iki aşamalı oyun oynandı. İlketapta konuk şef Gaziantepli Mehmet Özsimitçi'nin katmi (katmer) tarifini yapan yarışmacılardan başarılı olanlar All Star'ın 9. haftasına kalmayı başardı.

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İkinci etaba kalan ve yaratıcılık tabağı yapan Sefa, Barbaros, Tanya, Batuhan, Sergen, Eda ve Tahsin'den en başarısız tabak yapan yarışmacı gecenin kaybedeni olacak.

MASTERCHEF ALL STAR'DA 8. ADAY BELLİ OLDU MU?

İkinci etaba kalarak en başarısız tabağı yapan yarışmacı MasterChef All Star'ın bu haftaki son eleme adayı olacak.

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Henüz son aday açıklanmadı. MasterChef son eleme adayını açıklanır açıklanmaz haberimizde bulabilirsiniz.

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