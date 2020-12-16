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MasterChef'te 2. eleme adayı kim oldu? 15 Aralık MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

16.12.2020 01:50 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te 2. eleme adayı kim oldu? 15 Aralık MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'nin 15 Aralık Salı ekrana gelen son bölümünde ödül ve eleme oyunları heyecanı yaşandı. Bu hafta Bolu'ya konuk olan MasterChef'te Bolu mutfağına özgü yemekler yapıldı. MasterChef'te son 5'e kalan Özgül, Emir, Serhat, Barbaros ve Eray ödül oyununda karşı karşıya geldi. Haftanın 2. eleme adayını belirleyecek olan oyunda ise yarışmacılar Danilo Şef'in imza yemeğini en iyi şekilde yapmak için yarıştı. Peki MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Ödül oyununu kim kazandı?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye'nin son bölümünde haftanın 2. eleme adayı belli oldu. Ödül oyununda ise yarışmacılar Bolu mutfağına özgü yemekleri yaparak yarıştı.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM OLDU?

MasterChef’te yarışmacılar Bolu’da mücadele etti. Serhat, Barbaros, Emir, Eray ve ÖzgüL 25 bin TL değerindeki para ödülü için misafirlere yemek hazırladı.

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Eray, Barbaros, Serhat, Özgül ve Emir'in hazırladıkları menüyü özel misafirler tattı ve şefler oylamaları açıkladı. Bolu'da oynanan ödül oyununu kazanan yarışmacı olan Eray oldu. Eray böylece MasterChef'te 25 bin TL'yi alan isim oldu.

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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te haftanın ilk adayı Eray olmuştu. Son bölümde ise Barbaros, Serhat, Özgül ve Emir ikinci eleme oyununda karşı karşıya geldi. Yarışmacılardan Danilo Zanna'nın imza tabağı olan aranjman yemeğini yapmaları istendi. Takım oyununun oynanmadığı gecede yarışmacılar Danilo Şef'in tekniğine göre yemeklerini hazırladı.

MasterChef'te potaya giren Eray'ın ardından ikinci eleme aday Barbaros oldu. Gecenin birincisi ise Serhat seçildi.
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