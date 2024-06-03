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  4. Anaokulunda kahreden olay! 6 yaşındaki Asel hayatını kaybetti

Anaokulunda kahreden olay! 6 yaşındaki Asel hayatını kaybetti

03.06.2024 17:15
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Sivas’ta eğitim gördüğü anaokulunda baygınlık geçiren Asel Sapdüzen (6), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Anaokulunda kahreden olay! 6 yaşındaki Asel hayatını kaybetti

Kahreden olay, saat 14.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi’ndeki Şehit Nuri Yazanel Anaokulu’nda meydana geldi. Asel Sapdüzen, eğitim gördüğü anaokulunda henüz bilinmeyen nedenle baygınlık geçirip yere yığıldı.

Okul yetkililerinin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sapdüzen, yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Numune Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Asel Sapdüzen’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Sivas Anaokulu
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