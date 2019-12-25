MasterChef'te 2. eleme adayı kim oldu? İşte 24 Aralık MasterChef puan durumu ve elemeye kalan isimler

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye'de final haftasının 2. bölümü ekrana geldi. 29 Aralık Pazar akşamı büyük finalle veda edecek olan MasterChef'in final haftasında, 3 eleme adayından ikincisi belli oldu.

MASTERCHEF'TE İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2019 final haftasının ikinci gününde yarışmacılar birbirinden zorlu yemekleri en iyi şekilde yapabilmek için yarıştı. İlk oyunca Somer Şef'in istediği hünkar beğendi yemeğini en iyi yapan Alican 20 puan alırken, Güzide 19, Cemre ise 16 puan aldı.



İkinci oyunda ise şeflerin puanlamaları sonucunda Alican 38, Cemre 37, Güzide ise 36 puana ulaştı. Ancak oldukça zorlu olan son oyunda yarışmacılar bir balık yemeği yapmak için mutfağa girdi. Balık yemeklerinin puanlaması sonucunda ise ilk 2 yemekte birinci olan Alican sonunculuğa düştü. Şeflerden toplam 52 puan alan Alican, Ekin'den sonra final haftasında elemeye kalan diğer isim oldu. Güzide ve Cemre ise 3 oyun sonunda 54'er puan aldılar.



GÜZİDE VE CEMRE ARASINDA DÜELLO OLACAK!

MasterChef'in 26 Aralık Perşembe ekrana gelecek olan 75. yeni bölümünde, final haftasının son eleme adayı belli olacak. Güzide ve Cemre arasında düello yaşanacak. İki başarılı yarışmacı, yarı finale adını yazdırabilmek için mücadele edecek. Bu oyunda kaybeden isim ise 3. eleme adayı olacak ve Cuma akşamı Alican ve Ekin ile birlikte yarışacak.