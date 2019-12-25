MAGAZİN

MasterChef'te 2. eleme adayı kim oldu? İşte 24 Aralık MasterChef puan durumu ve elemeye kalan isimler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 00:56 | Son Güncelleme

Büyük finale günler kalan MasterChef'in 24 Aralık Salı yayınlanan 74. son bölümünde, haftanın ikinci eleme adayını belirlemek için 3 oyun oynandı. MasterChef'te Güzide, Cemre ve Alican finale kalabilmek için mücadele etti. Şefler ise 3 ayrı oyunda yarışmacıların yaptıkları yemekleri puanladı. MasterChef final haftasının ikinci gününde puan durumu da belli oldu. Peki MasterChef'te ikinci eleme adayı kim oldu? MasterChef yeni bölümde ise iki yarışmacı arasında düello gerçekleşecek.

MasterChef'te 2. eleme adayı kim oldu? İşte 24 Aralık MasterChef puan durumu ve elemeye kalan isimler

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye'de final haftasının 2. bölümü ekrana geldi. 29 Aralık Pazar akşamı büyük finalle veda edecek olan MasterChef'in final haftasında, 3 eleme adayından ikincisi belli oldu.

MASTERCHEF'TE İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2019 final haftasının ikinci gününde yarışmacılar birbirinden zorlu yemekleri en iyi şekilde yapabilmek için yarıştı. İlk oyunca Somer Şef'in istediği hünkar beğendi yemeğini en iyi yapan Alican 20 puan alırken, Güzide 19, Cemre ise 16 puan aldı.

masterchef2
İkinci oyunda ise şeflerin puanlamaları sonucunda Alican 38, Cemre 37, Güzide ise 36 puana ulaştı. Ancak oldukça zorlu olan son oyunda yarışmacılar bir balık yemeği yapmak için mutfağa girdi. Balık yemeklerinin puanlaması sonucunda ise ilk 2 yemekte birinci olan Alican sonunculuğa düştü. Şeflerden toplam 52 puan alan Alican, Ekin'den sonra final haftasında elemeye kalan diğer isim oldu. Güzide ve Cemre ise 3 oyun sonunda 54'er puan aldılar.
alican

GÜZİDE VE CEMRE ARASINDA DÜELLO OLACAK!

MasterChef'in 26 Aralık Perşembe ekrana gelecek olan 75. yeni bölümünde, final haftasının son eleme adayı belli olacak. Güzide ve Cemre arasında düello yaşanacak. İki başarılı yarışmacı, yarı finale adını yazdırabilmek için mücadele edecek. Bu oyunda kaybeden isim ise 3. eleme adayı olacak ve Cuma akşamı Alican ve Ekin ile birlikte yarışacak.

cemre-güzide

BÜYÜK FİNAL PAZAR GÜNÜ

MasterChef'te Cuma akşamı elemeye kalan 3 isim mücadele edecek. Ekin ve Alican ile birlikte, Güzide ve Cemre mücadelesinde elenen isim bu oyunda yarışacak. Cuma akşamı en az puan alan yarışmacı MasterChef 4.'sü olarak veda edecek. Cumartesi ise son 3 yarışmacı yeniden mücadele edecek. Bir isim elenirken, en iyi yemekleri yapan iki yarışmacı Pazar akşamı ekrana gelecek olan büyük finalde yarışmaya hak kazanacak.


'Söylemek zorundayım' İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı! 'Söylemek zorundayım' İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı!
Bir Demet Tiyatro sürprizi! Yıllar sonra yeniden buluştularBir Demet Tiyatro sürprizi! Yıllar sonra yeniden buluştular
Ünlü şarkıcı Edis'ten askerlik pozu! Ünlü şarkıcı Edis'ten askerlik pozu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
masterchef MasterChef 2019 final masterchef eleme adayı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Süper minisiyle kalça dansı yaptı! Olay oldu

Süper minisiyle kalça dansı yaptı! Olay oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gamze Erçel'den bebeğiyle ilk fotoğraf

Gamze Erçel'den bebeğiyle ilk fotoğraf

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı bölümünde Demet Akbağ ve Bir Demet Tiyatro sürprizi

Bir Demet Tiyatro sürprizi! Yıllar sonra yeniden buluştular

Ünlü şarkıcı Edis askere gitti

Ünlü şarkıcı Edis'ten askerlik pozu!

Bir anne daha Esra Erol’da evladına kavuştu

Bir anne daha Esra Erol’da evladına kavuştu

Ece Seçkin yeni imajıyla dikkat çekti

Ece Seçkin yeni imajıyla dikkat çekti

Safiye Soyman ve Faik Öztürk rap yaptı! 'Mekanın gerçek sahibi geri geldi'

'Ezel ayağını denk alsın; mekanın sahibi geldi'

Ünlü bestekar Ali Osman Erbaşı, Sonsuz Şükran Köyü’ne yerleşiyor

Ünlü bestekar Ali Osman Erbaşı, Sonsuz Şükran Köyü’ne yerleşiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.