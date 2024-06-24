MasterChef yarışmacısı "Hortum hepimizi yuttu" diyerek herkesi şaşırttı! Anlattıkları üzdü

MasterChef'te yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sezonun ana kadrosunu belirlemek için her gün yeni yarışmacı adayları programa katılıyor.

Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yer aldığı MasterChef yarışmasının yeni bölümü yayınlandı.

Yarışmaya katılan Arzu Çoban, 12 yaşında yaşadığı zorlukları şeflerle paylaştı. Arzu'nun hikayesi tüm dinleyenleri hüzünlendirdi.

ACI DOLU BİR HAYAT

İstanbul'da yaptığı stajıyla beraber yaklaşık 8 aydır sektörün içinde olduğunu belirten Arzu, 12 yaşında yemek yapmaya başlamak zorunda kaldığını söyledi.

Dedesini ve anneannesini trafik kazasında kaybettikten sonra yaylaya gittiklerini ve ailesinin hortuma kapılıp savrulduğunu anlatan yarışmacı anlattıklarıyla şaşırttı.

"ÇÜNKÜ ÇOK ZOR ŞEYLER YAŞADIK BİZ"

Arzu yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

"12 yaşımdan beri evde yemekleri annemin rahatsızlığından dolayı ben yaparım. Annem bir kaza sonucunda 8 ay yoğun bakımda kaldı. Severek başladığım bir şey değildi, zorunda olduğum için başladım aslında. Sonradan sevdim. Bir kardeşim 7,5 aylık, diğeri 1,5 yıllık, ablam vardı ama ablamda annelik içgüdüsü diye bir şey yoktu. O da 14 yaşında falandı, o da çok küçüktü ama en azından benim gibi o da düşünebilirdi. Çünkü çok zor şeyler yaşadık biz."

"ANNEM ÖLMEMİŞTİ"

Arzu, "Annemin o kazasından sonra dedem ve nenem Van'da trafik kazasında hayatını kaybettiler. O zaman biz hayatımızda ilk defa yaylaya gitmiştik. Babama herkes yaylaya gidiyor, biz köyde kalıyoruz diye şikayet ederek gitmeye ikna etmiştik. O zaman okulumuz köyde olduğu için mecbur köydeyiz. Ondan sonra yaylaya gidince hortum geldi. Hortum hepimizi yuttu. Küçük kardeşimi rüzgar götürmüş bir kayaya fırlatmış. Annem de çadırdaydı. Rüzgarın çadırı götürüp, anneme zarar verdiğini düşündük. Dışarıdan bir ses geliyordu, hava da biraz bozuktu ama hiç hortum görmediğimizden böyle bir şeyin olabileceğini tahmin edememiştik. Ondan sonra annemin gözlerini kapatmaya falan çalışıyorlardı ama annem ölmemişti. Dalağından tutarak kendine geldi. Annemin yaşadığını biliyordum. Bir insanın en çaresiz anı gerçekten babasının hüngür hüngür ağlarken görmektir" ifadelerini kullandı.







