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MasterChef'te Azize'nin büyük hatasını Danilo Şef fark etti

19.09.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye, 18 Eylül Cumartesi akşamı 70'inci bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın son takım oyununun oynandığı gecede kazanan kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlık için ter döken mavi takımda Azize büyük bir talihsizlik yaşadı.

MasterChef'te Azize'nin büyük hatasını Danilo Şef fark etti

MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Ömerli Barajı'nda gerçekleştirilen dış çekimde suyun önemine ve gelecek yıllarda yaşanması muhtemel su kıtlığına dikkat çekildi.

Tadım zamanı ise büyük bir talihsizlik yaşandı. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın tadım yaptığı sırada Azize'nin hatası ortaya çıktı. Şefler, Mert'in tabağının tadına bakarken hatasını fark eden Azize, "Allah kahretsin" diyerek kendine kızdı.

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Ne olduğunu soran Dilara'ya yanıt vermeyen Azize, "Şimdi görürsün" dedi. Sıra kendine gelince yaptığı dolgulu mantıyı şeflerin önüne götüren Azize, yemeğini anlattı ve Mehmet Şef tadım yaptı. Ardından Danilo Zanna, bir çatal aldı. Ancak Danilo'nun lokmasından kürdan çıktı. Kürdanı Azize'ye gösteren Danilo Şef'in ardından Mehmet Yalçınkaya, "MasterChef'teki ikinci günah" yorumunu yaptı.

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Somer Şef'in 'Kürdanı niçin kullandın ki?' sorusuna yanıt veren Azize, "Hamur açılacaktı, onu kızartırken tutturmak için kullandım" dedi.

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Ardından yemeği tadan Somer Sivrioğlu, "Hatalarınıza karşı anlayışlı olmaya çalışıyoruz ama kimse de bizim Danilo sevgimizi sorgulamasın. Hep de Danilo'ya oluyor bu işler" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Danilo Zanna Masterchef
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