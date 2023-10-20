Masterchef'te bir ilk! MasterChef bu hafta nerede çekiliyor, 20 Ekim 2023 Cuma büyük ödül ne? Mehmet Şef açıkladı!

MasterChef All Star bugün bomba gibi bir bölümle ekrana gelecek. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef'te bir ilk yaşanacak. MasterChef yarışmacıları arsa ödüllü oyunda kozlarını paylaşacak.

MASTERCHEF BU HAFTA NEREDE ÇEKİLİYOR?

MasterChef yarışmasının bugünkü bölümü Lüleburgaz'da çekildi.

Lüleburgaz'ın yöresel lezzetlerini yapan yarışmacılar hünerlerini sergiledi.

MASTERCHEF'TE BÜYÜK ÖDÜL NE?

MasterChef'te ilk kez arsa ödüllü oyunu oynandı.

MasterChef All Star'ın bugün (20 Ekim 2023 Cuma) yayınlanacak olan bölümünde ödül oyunun kazananı Lüleburgaz'daki arsanın sahibi olacak.

MASTERCHEF'İN ÇEKİLDİĞİ LÜLEBURGAZ HAKKINDA BİLGİLER

Lüleburgaz, Kırklareli'nin en bilinen ilçelerinden biridir. İlçeye ulaşım son derece kolaydır.

Lüleburgaz'da karasal iklim hakim olduğu için yaz mevsimi çok sıcak, kış ayları ise soğuk ve yağışlı geçer.

Lüleburgaz'a çevredeki pek çok şehirden rahat bir şekilde ulaşım sağlanabilmektedir.

Lüleburgaz'a gitmek isteyenler öncelikle Kırklareli şehir merkezine giderler. Lüleburgaz ise Kırklareli şehir merkezine 66 kilometre uzaklıkta yer almaktadır.

Kırklareli şehir merkezinden Lüleburgaz'a giden otobüsler ile ulaşım sağlanabilir. Ayrıca Halkalı- Çerkezköy- Kapıkule tren hattı kullanılarak da Lüleburgaz'a gidilebilir.