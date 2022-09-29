MasterChef'te büyük gerginlik! Oylama sırasında takım arkadaşını bombaladı: "Kenarda durup baktın!"

MasterChef Türkiye bomba gibi bir bölümle ekrana geldi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada gerilimin dozu her geçen gün artıyor. Mavi takım sıfır atık oyununun oynandığı dokunulmazlık oyununda kaybeden taraf oldu. Bireysel dokunulmazlık Büşra oldu. Genç yarışmacı, eleme adayı olarak Çağatay'ın ismini verdi. Daha sonra mavi takım eleme oylaması yaptı. Şule ve Tayfun arasında gerginlik yaşandı. Şule oylama sırasında Tayfun'un da adını verdi. Tayfun, oylama sırası kendine gelince Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun gözleri önünde genç yarışmacıya açtığı ağzını yumdu gözünü.

MASTERCHEF'TE ELEME POTASI GERGİNLİĞİ: "KENARDA DURUP BAKTIN!"

Şule'yi "Kenarda durup baktın" diyerek eleştiren Tayfun'un bu çıkışı görenleri şaşırttı. Şule bunun üzerine "Ben sana yardım etmek istediğimde sen bana 'ben hallediyorum' dedin." ifadesini kullandı.

"BİR ÇORBAYI 3 KİŞİ Mİ YAPALIM?"

Tayfun, Şule'yi "Ben hallediyorum demedim. Yanımda Görkem var dedim. 'Sen istersen tek olan arkadaşlara yardım et' dedim. Bir çorbayı 3 kişi mi yapalım?" diyerek yanıtladı.

Tayfun'u dinleyip dediğini yaptığını ifade eden Şule şu sözlerle yarışmacı arkadaşını eleştirdi:

"Yazmana bir şey demiyorum da açıklamanı hoş bulmuyorum. Ben elimden geleni yaptım. Kenara çekilip tezgah başında beklemedim ben."

TAKIM ARKADAŞINDAN TAYFUN'A DİKKAT ÇEKEN SORU: "NİYE BU KADAR YÜKSELDİN?"

Yarışmacı arkadaşları Tayfun'un tavrına şaşırırken Çağatay, genç yarışmacıya "Niye bu kadar yükseldin?" diye sordu.

Öte yandan Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'de dün gecenin eleme adayları Görkem ve Çağatay oldu.

