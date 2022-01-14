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MasterChef'te büyük ödül ne? Bakın şampiyon ne kazandı!

14.01.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu açıklandı. Canlı olarak yayınlanan final bölümünde, şampiyonluk kupasını Eren Kaşıkçı kaldırdı. Birincinin belirlenmesinin ardından, büyük ödülün ne olduğu merak konusu oldu. İşte MasterChef Türkiye 2021 ödülü...

MasterChef'te büyük ödül ne? Bakın şampiyon ne kazandı!

MasterChef Türkiye 2021 sezonunun birincisi Eren Kaşıkçı oldu. Finalde Hasan Biltekin'le karşı karşıya gelen Kaşıkçı, şampiyonluk kupasını kaldırdı. Gündeme oturan galibiyet sonrası, izleyiciler ''Büyük ödül ne kadar?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 ÖDÜLÜ

MasterChef Türkiye 2021 sezonu şampiyonu, lüks bir arabanın sahibi olacak. Acun Ilıcalı'nın, diğer yıllardan farklı olarak şampiyona Dubai tatili hediye edeceği de gündemde yer alıyor.

MasterChef'te büyük ödül ne kadar? Bakın şampiyon ne kadar kazanacak!

2018'de MasterChef Türkiye şampiyonuna, 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019 ve 2020 yıllarında ise yarışmayı galibiyetle bitiren isimler, lüks bir otomobilin sahibi oldu.

MasterChef'te büyük ödül ne kadar? Bakın şampiyon ne kazanacak!

EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

1989 yılında Kırıkkale'de doğan Eren Kaşıkçı, aslen Tokatlı. 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda eğitim aldı. 19 Mayıs Üniversitesi'nde Turizm bölümünü bitiren Eren Kaşıkçı, bir süredir Gökçeada'da yaşıyor. Adada bulunan bir otelin restoranında şeflik yapan Kaşıkçı, evli ve bir çocuk babası.

MasterChef'te büyük ödül ne kadar? Bakın şampiyon ne kazanacak!

HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

Aslen Nevşehirli olan Hasan Biltekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu'nu bitirdi. Nevşehir Belediyespor'da mutfak şefliği yapan Hasan Biltekin, geçtiğimiz yıl da MasterChef'e katılmıştı ancak annesinin hastalanması nedeniyle yarışmayı bırakmak zorunda kalmıştı.

MasterChef'te büyük ödül ne kadar? Bakın şampiyon ne kazanacak!


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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şeyma nın bir günlük harçlığı.
dubainin ucuz olduğu dönem..

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