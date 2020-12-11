MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 10 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de 17. haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kaptanlar düellosunu sonrasında mavi takımın kazandığı avantaja göre kırmızı takım, yemekleri birbirlerine bağlı şekilde yaptı. Kış menüsü konseptine göre en iyi yaratıcı yemekleri yapan takım, dokunulmazlığı kazandı. Kaybeden takımda yapılacak oylama ile haftanın ilk eleme adayı belli oldu.
MasterChef'te takımlardan dokunulmazlık oyununda kara kış menüsü yapmaları istendi. Oyunda ilk olarak kaptanlar düellosunu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları birbirine bağlandı. İlk olarak sıra ile bağlandıktan sonra 1 ve 3 numaralı yarışmacılar da bağlandı. Böylece kırmızı takımın hareketleri iyice kısıtlanmış oldu.
Takımlara bu menüyü hazırlaması için bir saat süre verildi. Süre sonunda şefler tadım yaparak kazanan takımı açıkladı.mBu sonuca göre bu akşam MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım, kırmızı takım oldu.
Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Bu oyunda yarışmacılardan istenen yemek Somer Şef'in imza tabağı mercan resifi oldu.
Bu özel yemeği hazırlamak için yarışmacıların 40 dakika süresi vardı. Sürenin bitiminde şefler, yarışmacıların hazırladığı yemeklerin tabaklamasına ve tadına baktı. Şeflerin aldığı karara göre en zayıf tabağın sahibi ve üçüncü olan Sefa oldu. Oyunda ikinci Barbaros olurken Serhat, bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme potasına girmekten kurtuldu.
MasterChef mavi takımda Serhat, Barbaros ve Sefa eleme adayını belirlemek için oylamaya gitti. Dokunulmaz olan Serhat'a oy verilemedi. Oylamada Sefa ve Barbaros birbirlerini yazarken, eleme adayını ise Serhat'ın oyu belirdi. Serhat ilk eleme adayı olan Sefa'nın adını yazdı. Böylece MasterChef'te elemeye kalan ilk yarışmacı Sefa oldu.
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