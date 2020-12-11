MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 10 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de 17. haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kaptanlar düellosunu sonrasında mavi takımın kazandığı avantaja göre kırmızı takım, yemekleri birbirlerine bağlı şekilde yaptı. Kış menüsü konseptine göre en iyi yaratıcı yemekleri yapan takım, dokunulmazlığı kazandı. Kaybeden takımda yapılacak oylama ile haftanın ilk eleme adayı belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te takımlardan dokunulmazlık oyununda kara kış menüsü yapmaları istendi. Oyunda ilk olarak kaptanlar düellosunu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları birbirine bağlandı. İlk olarak sıra ile bağlandıktan sonra 1 ve 3 numaralı yarışmacılar da bağlandı. Böylece kırmızı takımın hareketleri iyice kısıtlanmış oldu.

Takımlara bu menüyü hazırlaması için bir saat süre verildi. Süre sonunda şefler tadım yaparak kazanan takımı açıkladı.mBu sonuca göre bu akşam MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım, kırmızı takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Bu oyunda yarışmacılardan istenen yemek Somer Şef'in imza tabağı mercan resifi oldu.