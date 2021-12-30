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MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Anneleri sürpriz yaptı! 29 Aralık Salı MasterChef dokunulmazlık ve ödül oyunlarını kimler kazandı?

30.12.2021 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 29 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'te Eren ve Hasan tarafından kurulan mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Kaybeden takım, haftanın ilk eleme adayını çıkarmak zorunda kaldı. Yeni bölümde yarışmacılar anneleriyle birlikte ödül oyunu da oynadı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim aldı? Annelerle ödül oyununu kim kazandı? MasterChef 2021 ilk eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Anneleri sürpriz yaptı! 29 Aralık Salı MasterChef dokunulmazlık ve ödül oyunlarını kimler kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Şeflerin tadımı sonrasında dokunulmazlığı kaybeden takım, haftanın ikinci eleme adayını belirledi. MasterChef 2021 yeni bölümde annelerle oynanan ödül oyunu da renkli anlara sahne oldu.

MASTERCHEF’TE 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef’te dokunulmazlık oyunu konsepti 'tavuk ürünleri' oldu. Şefler, yarışmacılara tüm tavuk, taşlık, ciğer, yürek ve yumurta verdi. Bununla üç çeşit yemek yapmaları istendi. Bu yemeklerin yapılması için 50 dakika süreleri verildi. Süre sonunda şefler, tadım yaptığı yemekler için yarışmacılara övgüler yağdırdı. Üç yemekten ikisinde başarılı olan mavi takım, ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda Hasan ile Dilara, bireysel dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Yarışmacılardan tahin, ceviz, pekmez, bal kabağı ile tatlı yapmaları istendi. Süre bitiminde şefler, kazanan ismi açıkladı. Bireysel dokunulmazlığı, verilen ürünler ile daha güzel tabak çıkaran Dilara oldu.

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MASTERCHEF'TE 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı takımın dokunulmazlığı kaybetmesiyle eleme adayını belirlemek için oylama yapmaya gerek kalmadı. Bireysel dokunulmazlık oyununda kaybeden ikinci eleme adayı oldu. Dokunulmazlığı Dilara kazanırken Hasan haftanın ikinci eleme adayı oldu.

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ANNELERLE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2021 yarışmacıları büyük bir sürprizle karşılaştı. Önce annelerinden gelen mektupları okuyan yarışmacılar, bir anda annelerini karşılarından görünce sevinçten havaya uçtu. Daha sonra yarışmacılar, anneleri ile mutfakta hünerlerini sergiledi ve yemek yaptı. Gecenin en iyi yemeğini yapanı şeflerin tadımı belirledi.

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En beğendikleri üç yemek, Tahsin ve Necla Hanım, Hasan ve Netice Hanım, Eren ve Arife Hanım oldu. Gecenin kazananı ise Arife Hanım ve Eren oldu.

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Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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