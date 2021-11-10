MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 9 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın yeni takımları ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 9 Kasım Salı MasterChef yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise haftanın ilk eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununda vegan mutfağından yemekler yapıldı. Menüde kereviz böreği, karnabahar köftesi, köz biberli hingel, asma yaprağında bakla dolması ve orman meyveli vegan brownie yer aldı.

Şeflerin kritik tadımı ile gecenin kazanan takımı belli oldu. Mavi takım, 5-0 skorla ilk dokunulmazlık oyununu kazandı. Gecenin en iyi yemeği sarma yaprağında bakla sarma seçildi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’te ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Yarışmacılara verilen ana ürün ise balkabağı oldu.

Eleme potasına girmek istemeyen yarışmacılar, şeflerin istediği yemeği kusursuz şekilde yapmaya çalıştı. Verilen süre sonunda şefler, tadım yaptı. Sergen, Azize ve Burcu finale kalan isimler oldu.

Arkadaşlarına göre daha başarılı bir tabak çıkaran Burcu, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef 2021’de bireysel dokunulmazlığı kazanan Burcu, ilk eleme adayı olarak Araz'ın adını söyledi.

Takımda yapılan oylamada ise adı en fazla yazılan isim olan Azize, haftanın 2. eleme adayı oldu.



