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MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 9 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

10.11.2021 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 9 Kasım Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye’de 12. haftanın ilk dokunulmazlık oyununda takımlar vegan mutfağından yemekler yaparak yarıştı. Kaybeden takımdan ise iki yarışmacı elemeye kaldı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları.

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 9 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın yeni takımları ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 9 Kasım Salı MasterChef yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise haftanın ilk eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununda vegan mutfağından yemekler yapıldı. Menüde kereviz böreği, karnabahar köftesi, köz biberli hingel, asma yaprağında bakla dolması ve orman meyveli vegan brownie yer aldı.

Şeflerin kritik tadımı ile gecenin kazanan takımı belli oldu. Mavi takım, 5-0 skorla ilk dokunulmazlık oyununu kazandı. Gecenin en iyi yemeği sarma yaprağında bakla sarma seçildi.

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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’te ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Yarışmacılara verilen ana ürün ise balkabağı oldu.

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Eleme potasına girmek istemeyen yarışmacılar, şeflerin istediği yemeği kusursuz şekilde yapmaya çalıştı. Verilen süre sonunda şefler, tadım yaptı. Sergen, Azize ve Burcu finale kalan isimler oldu.

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Arkadaşlarına göre daha başarılı bir tabak çıkaran Burcu, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef 2021’de bireysel dokunulmazlığı kazanan Burcu, ilk eleme adayı olarak Araz'ın adını söyledi.

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Takımda yapılan oylamada ise adı en fazla yazılan isim olan Azize, haftanın 2. eleme adayı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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