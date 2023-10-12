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MasterChef'te gergin anlar! Dilara ve Hasan arasında tansiyon yükseldi! 'Ben karışırım'

12.10.2023 09:47 | Son Güncelleme:
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Tv8'in reyting rekortmeni yarışması MasterChef Türkiye All Star'da heyecan hiç bitmiyor. Yarışmacıların birbirleri arasındaki diyaloglar ise zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. MasterChef'in bu akşam yayınlanacak olan 116. bölüm fragmanına ise Dilara ve Hasan arasındaki tartışma damga vurdu. Dilara; 'Arkadaşlar ben yemek yapmayı biliyorum' derken Hasan bir anda yükseldi.

MasterChef All Star tüm hızıyla devam ediyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışma programında tansiyon giderek artıyor. Yarışmacılar arasındaki kaos ve tartışmanın hiç bitmediği MasterChef All Star'a bu defa Hasan ve Dilara arasındaki tartışma damga vurdu.

MasterChef Türkiye All Star bu akşam 116. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Haftanın son takım oyununda yarışmacılardan Akdeniz Mutfağı'na ait yemekler yapmaları istendi. Kıran kırana bir mücadelenin verildiği yarışmada ise sesler bir anda yükseldi.

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Dilara aldığı reçeteyi yaparken 'Arkadaşlar ben yemek yapmayı biliyorum' diyerek isyan etti. Hasan ise Dilara'nın bu çıkışı karşısında 'Ben karışım' diye bağırdı. İkili arasındaki tartışma sosyal medyada gündem oldu.

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MasterChef'e sosyal medyada şöyle yorumlar yapıldı. 'Dilara sürekli birileriyle tartışıyor', 'Hasan'ın ses tonu hiç doğru değil', 'Kurgu olduğu o kadar belli ki artık'

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