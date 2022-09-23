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MasterChef'te görülmemiş hata! Mehmet Şef adeta köpürdü: "Sen misin buranın uyanığı?"

23.09.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef'in Fatma Nur'a verdiği ayar damga vurdu. MasterChef'in dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Fatma Nur, hatasının fark edilmesi sebebiyle ne yapacağını bilemezken Mehmet Yalçınkaya, bu durumu Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya ile değerlendireceğini söyledi. Şefler konuya ilişkin değerlendirmede bulunurken Fatma Nur'un tedirginliği yüzünden okundu. İşte MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun Fatma Nur ile ilgili verdiği karar...

MasterChef'te görülmemiş hata! Mehmet Şef adeta köpürdü: "Sen misin buranın uyanığı?"

MasterChef Türkiye'de bir anlık dalgınlık yarışmacılara pahalıya mal oluyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef'te Diyarbakır'a özgü yemekler yapıldı. Programa Fatma Nur'un hatası sonrası aldığı uyarı damga vurdu. Mehmet Şef, Fatma Nur'a sert çıktı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu Fatma Nur'un hatasını değerlendirdi.

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Oyun sırasında dalgınlık sonucu hata yapan Fatma Nur, Mehmet Şef'in uyarısı üzerine ne yapacağını bilemedi. Kırmızı takım yarışmacıları "Şef dalgınlığına gelmiş" dese de Mehmet Şef durumu görmezden gelemedi. Mehmet Şef'in "Sen ne yaptın? sorusu üzerine "Özür dilerim Şef, dalgınlığıma gelmiş" diyerek kendini savundu.

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MEHMET ŞEF'TEN FATMA NUR'A BÜYÜK UYARI: "MASTERCHEF'TE ŞIMARMAMAYI ÖĞRENECEKSİN"

Mehmet Şef şu sözlerle Fatma Nur'a sert çıktı:

"Sen bu programda hayatı öğreneceksin. Sen MasterChef'te şımarmamayı öğreneceksin. Çok şey öğreneceksin. Bu programda jüri bir şey yasak dediyse yasaktır. Al derlerse alacaksın kıymayı. Ondan sonrasını siz düşünün."

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"SANA GÖRE KURAL DEĞİŞİKLİĞİMİ YAPACAĞIZ?"

Fatma Nur'un "Tamam Şef'" demesi üzerine Mehmet Yalçınkaya "Burada her dakika kural değişikliğimi yapacağız sana göre?" diyerek son noktayı koydu.

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Mehmet Şef "Sen misin buranın uyanığı? Diğer arkadaşlarım gelsin söyleyeceğim onlara. Ben tek başıma karar alamam." dedi.

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MasterChef'te Diyarbakır'da oynanan takım oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlığı kazanmak için hünerlerini sergiledi. Ayaz bireysel dokunulmazlığı hak etti. Ayaz 5. eleme adayı olarak Vural'ı potaya soktu. 6. eleme adayı ise takım oylaması sonucu Atike oldu.

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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef Somer Sivrioğlu masterchef türkiye ele
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