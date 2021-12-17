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MasterChef'te haftanın eleme adayları kimler oldu? 16 Aralık Çarşamba MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

17.12.2021 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 17 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelen 136. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef 17'nci haftada Burcu ve Eren tarafından kurulan mavi ve kırmızı takım, son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Düzce’de kozlarını paylaşan iki takım, yöresel yemekleri en lezzetli şekilde yaparak konuklardan oyları almaya çalıştı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef 2021'de haftanın elemeye adayları kimler oldu?

MasterChef'te haftanın eleme adayları kimler oldu? 16 Aralık Çarşamba MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Düzce'de gerçekleştirilen oyunda, kazanan takımı konukların oyları belirledi. Dokunulmazlığı kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti, ardından ise bir ismi elemeye çıkardı. Böylece bu hafta elemeye kalan üç yarışmacı da belli oldu.

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MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’te haftanın son dokunulmazlık oyununda Düzce bölgesinin birbirinden lezzetli yöresel yemekleri yapıldı. Bu yemeklerin tadımını yapan konukların verdiği oylar ile dokunulmazlık oyununu kazanan takımı belirledi. Düzce yemeklerini rakibine göre daha lezzetli yapan mavi takım, üçüncü dokunulmazlık oyununu kazandı. Son dokunulmazlığı 20-15 skorla kazanan mavi takım, haftayı 2-1 mağlup kapattı.

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BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için bir kez daha mutfağa girdi. Şeflerin istediği yemeği verilen sürede en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Günün sonunda şeflerin tadımı ile dokunulmazlığı kazanan ve potadan kurtulan Sergen, son yedi arasına girmeyi başardı.

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MASTERCHEF’TE İKİNCİ ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye’de haftanın ilk eleme adayı mavi takımdan Mert Yılmaz oldu.

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MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda yapılan oylamada, haftanın ikinci eleme adayı olarak Araz seçildi.
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Haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda yapılan oylama ile potaya giren son eleme adayı Eren oldu.

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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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