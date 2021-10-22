MasterChef'te haftanın eleme adayları kimler oldu? Karaman'da yarıştılar! 21 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takımalr, haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 21 Ekim Perşembe MasterChef yeni bölümde, takımlar Karaman'da yarıştı.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef’te haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Karaman’a konuk olan mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, yöresel yemekler için hünerlerini sergiledi. Şefler, oyun öncesinde günün menüsünü açıkladı. Menüde sülüklü çorba, gıcıdık, ilisıra dolması, göbede ve guymak yer aldı.

Bu yemeklerin yapılması için bir saat süre verildi. Her yemekten yedi misafir ve bir de şefler için olmak üzere sekiz servis hazırlandı.

Süre bitiminde konuklara yapılan yemekler ikram edildi. Tadım sonrasında konukların verdiği oylar stüdyoda açıldı.

Sülüklü çorbada kırmızı takım 4-3 kazandı. Mavi takım ise gıcıdık ve İlisıra dolmasında 5-2 kazanmayı başardı. Göbede yemeğini de 4-3 mavi takım kazandı. Sonunda ise 24-11'lik skorla mavi takım, 3. dokunulmazlığı kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Son dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Bu oyunda verilen ana ürün obruk peyniri oldu. Yarışmacılardan obruk peyniri esas malzeme olacak şekilde yaratıcı bir yemekler yapmalarını istendi. Verilen süre ise 40 dakikaydı. Süre sonunda şefler, tadım yaparak kazanan ismi açıkladı. Bu gecenin en iyi yemeğini yapan Eren, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF 2021'DE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Araz'ın eleme potasına gönderdiği Rabia, haftanın ilk eleme adayı olmuştu.

Takımdaki oylama sonucunda ise haftanın ikinci eleme adayı ise Dilara Başaran olmuştu.

MasterChef’te ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlığı kazanan Safanur, Hasan'ı eleme potasına gönderdi.

Sonrasında konseydeki oylamada adı en çok yazılan Sergen, haftanın 4. eleme adayı oldu.

MasterChef'in 21 Ekim Perşembe ekrana gelen son bölümündeki dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda, bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren, haftanın 5. eleme adayını belirledi. Eren'in eleme potasına gönderdiği isim ise Pelin oldu.

Takımdaki oylamada ise haftanın 6. eleme adayı Emre oldu.



MasterChef'te bu hafta elenecek olan isim 24 Ekim Pazar akşamı yayınlanacak olan yeni bölümde belli olacak.

