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MasterChef'te kim elendi? Yarışmadan kim gitti? 27 Kasım 2022 MasterChef Türkiye eleneni...

28.11.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı 27 Kasım Pazar akşamı ekran başından hissediliyor. Tüm hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları belirlendi. 27 Kasım Pazar akşamı bir yarışmacı adayı MasterChef Türkiye'ye veda edecek. Peki MasterChef Türkiye elenen yarışmacı belli oldu! MasterChef Türkiye'de kim elendi?

MasterChef'te kim elendi? Yarışmadan kim gitti? 27 Kasım 2022 MasterChef Türkiye eleneni...

MasterChef Türkiye'nin 139. bölümünde elenen isim merakla ve heyecanla bekleniyor. MasterChef'te eleme potasına kalan yarışmacı adayları merak ediliyor. Yapılan oyunların ardından eleme adayları belli oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacıların yemeklerini tadarak elenen ismi açıklayacak. MasterChef'te elenen isim belli oldu. MasterChef Türkiye'ye kim veda etti?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Masterchef'in eleme potasında yarışacak yarışmacı adayları netlik kazandı. Fatma Nur, Gamze, Burak Kaya ve Tolga haftanın eleme adayları oldu.

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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye yarışmasında 27 Kasım Pazar günü yayınlanan 139.bölümünde son elemeye kalan Fatma Nur ve Tolga arasında yapılan değerlendirmeye göre yarışmaya veda eden isim Fatma Nur oldu.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

Mavi Takım

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Burak Kaya (Takım kaptanı)
Gamze
Kıvanç
Tolga
Fatma Nur

Kırmızı Takım

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Ayaz (Takım kaptanı)
Metin
Görkem
Yağız
Büşra


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