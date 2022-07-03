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MasterChef'te Mehmet Şef'ten Danilo Zanna'ya olay gönderme! "10 senedir burada olup Türkçe konuşamayanlar var!"

03.07.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye, 3 Temmuz Pazar akşamı 3. bölümüyle ekrana geldi. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyesi olduğu yarışma bu sezon da hem yarışmacı adayları hem de şeflerin yorumları ile dikkat çekiyor. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümüne Endonezyalı yarışmacı Marsha konuk oldu. Yarışmacının çok iyi Türkçe konuştuğunu ifade eden Mehmet Yalçınkaya, 10 senedir burada olmasına rağmen Türkçe konuşamayan tanıdığı olduğunu söyleyerek İtalyan şef Danilo Zanna'yı tiye aldı.

MasterChef'te Mehmet Şef'ten Danilo Zanna'ya olay gönderme! "10 senedir burada olup Türkçe konuşamayanlar var!"

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonuyla adından söz ettireceğe benziyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna; MasterChef Türkiye'nin bu akşam ekrana gelen bölümünde yarışmacı adaylarının yaptıkları yemekleri tattı. Bazı adaylar daha ilk turda yarışmaya veda ederken diğer adaylar da hünerleriyle beyaz önlüğü kapmayı başardı.

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MASTERCHEF'TE ENDONEZYALI YARIŞMACI

MasterChef Türkiye'nin 3. bölümünde Endoznezyalı yarışmacı Marsha, kendi ülkesine özgü yemeklerden birini yaptı.

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Stüdyoya girer girmez düzgün Türkçesiyle dikkat çeken Endonezyalı yarışmacı şeflerden tam not aldı.

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ENDONEZYALI YARIŞMACIDAN O SORUYA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Türkçeyi nasıl bu kadar güzel konuştuğunun sorulması üzerine bir süredir Türkiye'de çalıştığını belirtti.

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Erkek arkadaşının Sivaslı olduğunu söyleyen Marsha, onun sayesinde Türkçe konuşabildiğini söyledi.

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MASTERCHEF'TE GÜLÜMSETEN ANLAR

Bu kadar güzel Türkçe konuştuğu için Marsha'ya övgü dolu sözler söyleyen Mehmet Yalçınkaya İtalyan şef Danilo Zanna'yı diline doladı.

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MEHMET YALÇINKAYA, DANİLO ZANNA'YI DİLİNE DOLADI

Mehmet Şef, 10 senedir burada olup Türkçe konuşamayan tanıdıkları olduğunu söyleyip Danilo Zanna'yı tiye aldı.

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3 evet alan Endonezyalı yarışmacının önlüğünü Somer Sivrioğlu taktı.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef masterchef türkiye
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