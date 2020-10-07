MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'dan Ebru'ya sert sözler! MasterChef'te kim kazandı? İşte eleme adayları

MasterChef Türkiye 'de dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa siyah önlükleri ile girdi. Yedi yarışmacı, Mehmet Şef'in özel tarifi olan sebze tartar yemeğini en iyi şekilde hazırlamaya çalıştı. Bu yemek için yarışmacılara 40 dakika süre verildi. Süre sonunda şefler hem şekil hem de tat olarak Mehmet Şef'in tabağına en yakın hazırlayan yarışmacıyı açıkladı. Buna göre, MasterChef'te bu akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan Sefa oldu.

MasterChef 2020'nin yeni bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi ekranlara geldi ve şefler yarışmacılardan döner hazırlamasını istedi. Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak isteyen takımlar, dört farklı çeşit döner hazırlamaya çalıştı. İskender, pilav üstü döner, dürüm döner, tombik ekmek döner için takımlar kıyasıya mücadele etti. Şefler, yemeklerin lezzeti kadar dönerin kesim ve şekline de puan verdiler. Dönerin takması ve kesmesinde kazanan takım kırmızı takım oldu.

EKSİK TABAK İLE ÇIKAN EBRU'YA MEHMET ŞEF'TEN SERT UYARI

MasterChef Türkiye'de bu hafta kırmızı takımın kaptanı olan Ebru ise bireysel dokunulmazlık oyununda şeflerin karşına eksik tabak ile çıktı. Ebru, nar ve turşu olmayan bir yemek hazırlayınca şefleri kızdırdı.

Somer Sivrioğlu, "Ne yemek istesek eksik çıkıyor. Biz mi hata yapıyoruz acaba?" diye sordu. Danilo Zanna ise Ebru'yu "Kendine gel. Yukarıya geri dön. Yoksa senin için çok zor ve ağır bir hafta olacak" sözleriyle uyardı. Ebru'nun yemeğine en sert tepki ise Mehmet Yalçınkaya'dan geldi.

Mehmet Şef, "Bu senin yaptığın türlü oldu. Kabağı mı birleştiremedin? Benim yemeğimde bu kadar sos mu vardı? Senin MasterChef'te işin zor kardeşim. Acilen kendini toparlaman lazım" ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Sefa, kırmızı takımdan Serhat'ı eleme potasına gönderdi. İlk eleme adayı böylece Serhat oldu. Sefa, dönerde hatayı kabullenip beni yazın dediği için Serhat'ı seçtiğini söyledi. Sonrasında kırmızı takımda oylama yapıldı. Bu oylamada en fazla ismi yazılan kişi Walison, haftanın 2. eleme adayı oldu.

