MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef finalistleri kimler?

Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef Türkiye yarışmasının 19 Aralık Salı ekrana gelen 71. son bölümünde yarışmacılar ödül oyunu için yarıştı.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in son bölümünde soru cevap oyunları oynandı. Türkiye'nin önemli şeflerinden olan İsmet Şef yarışmacılara özel yemekler hazırladı. Yarışmacılar MasterClass'ta soru cevap oyununu ile İsmet Şef'in yaptığı yemeklerde neler kullanıdığını tahmin etmeye çalıştı. Yarışmacılar sonraki turda ise Timur Nalbatoğlu'nun hazırladığı dondurmaların neden yapıldığını bulmak için yarıştılar.

Şeflerin belirttiği yemeği yapmak için mücadele eden yarışmacılar arasında bir isim ödülü kazandı. Böylece MasterChef'te MasterClass ödülünü kazanan isim Cemre Uyanık oldu.

MASTERCHEF'TE İLK FİNALİSTLER KİMLER OLDU?

MasterChef'te 4 yarışmacının mücadele edeceği final haftasına kalan ilk iki finalist Cemre ve Güzide oldu. Batuhan ve Alican'dan sonra ise Ekin de elemeye kalan 3. yarışmacı oldu. MasterChef'in Cuma akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde ödül oyununun ardından Ekin, Alican ve Batuhan arasında eleme mücadelesi yaşanacak. MasterChef'in gelecek hafta ekrana gelecek olan bölümlerinde ise yarışmacılar zorlu final haftasında mücadele edecek.