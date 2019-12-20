MAGAZİN

MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef finalistleri kimler?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 01:16 | Son Güncelleme

MasterChef yarışmasının son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Final için geri sayımın başladığı MasterChef'te Ekin, Alican, Güzide, Cemre ve Batuhan masterclass oyununda yarıştılar. Peki 5 bin TL para ödüllü oyunu kim kazandı? MasterChef'te ilk 2 finalist belli olurken, 3 yarışmacı ise elemeye kaldı. İşte MasterChef'te eleme adayları ve finale kalan yarışmacılar.

MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef finalistleri kimler?

Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef Türkiye yarışmasının 19 Aralık Salı ekrana gelen 71. son bölümünde yarışmacılar ödül oyunu için yarıştı.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in son bölümünde soru cevap oyunları oynandı. Türkiye'nin önemli şeflerinden olan İsmet Şef yarışmacılara özel yemekler hazırladı. Yarışmacılar MasterClass'ta soru cevap oyununu ile İsmet Şef'in yaptığı yemeklerde neler kullanıdığını tahmin etmeye çalıştı. Yarışmacılar sonraki turda ise Timur Nalbatoğlu'nun hazırladığı dondurmaların neden yapıldığını bulmak için yarıştılar.

Şeflerin belirttiği yemeği yapmak için mücadele eden yarışmacılar arasında bir isim ödülü kazandı. Böylece MasterChef'te MasterClass ödülünü kazanan isim Cemre Uyanık oldu.

MasterChef'te Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürisi yarışacak! MasterChef'te eleme adayları kimler?MasterChef'te Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürisi yarışacak! MasterChef'te eleme adayları kimler?

MASTERCHEF'TE İLK FİNALİSTLER KİMLER OLDU?

MasterChef'te 4 yarışmacının mücadele edeceği final haftasına kalan ilk iki finalist Cemre ve Güzide oldu. Batuhan ve Alican'dan sonra ise Ekin de elemeye kalan 3. yarışmacı oldu. MasterChef'in Cuma akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde ödül oyununun ardından Ekin, Alican ve Batuhan arasında eleme mücadelesi yaşanacak. MasterChef'in gelecek hafta ekrana gelecek olan bölümlerinde ise yarışmacılar zorlu final haftasında mücadele edecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
masterchef masterchef eleme masterchef ödül oyunu masterchef finalistler

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuş eşini öldürmüştü! Mahkeme başkanı o sözlere sinirlendi

Uzman çavuş eşini öldürmüştü! Mahkeme başkanı o sözlere sinirlendi

Meyhanede dansöz oynattı!

Meyhanede dansöz oynattı!

Umut Bulut'a şok sözler! ''Karakterli biriyle...''

Umut Bulut'a şok sözler! ''Karakterli biriyle...''

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

THY dava açacak! 2 uçak kazasının ardından...

THY dava açacak! 2 uçak kazasının ardından...

Olaylı Tuzla-G.Saray maçı sonrası 6 isim PFDK'ya sevk edildi

Olaylı Tuzla-G.Saray maçı sonrası 6 isim PFDK'ya sevk edildi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da yaşayan ünlü şarkıcı Neco isyan etti: "Bu trajik bir durumdur"

Ünlü şarkıcı Neco isyan etti!

O Ses Türkiye'ye Tuana, Ederlezi şarkısı ile damga vuracak! MasterChef yarışmasında herkesi büyülemişti!

MasterChef'te herkesi büyülemişti! O Ses Türkiye'ye damga vuracak

MasterChef'te Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürisi yarışacak! MasterChef'te eleme adayları kimler?

MasterChef'te O Ses Türkiye sürprizi!

Simge Sağın dekolteli sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı

Simge Sağın dekolteli sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı

Hanife Gürdal meyhanede dansöz oynattı! 'Bekarlığa veda'

Meyhanede dansöz oynattı!

Tunç Başaran son yolculuğuna uğurlandı

Ölmeden önce son sözleri... Gözyaşları içinde uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.