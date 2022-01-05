MasterChef’te önlüğü kim aldı? 4 Ocak'ta MasterChef'te 2. çeyrek finalist olan isim!

TV8 ekranlarında senelerdir yayınlanan MasterChef'in son bölümde Burcu'nun elenmesinin ardından ana kadro yarışmacıları bireysel olarak olarak mücadele ediyor. Yarışmacılar bu defa kritik çeyrek final oyunu için bir kez daha tezgah başına geçti. Peki MasterChef'te önlüğü kim aldı?

4 OCAK'TA MASTERCHEF'TE ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

MasterChef 2021 son bölümde kimin kazandığı ve şef ceketini kimin aldığı merak ediliyor. Yeni bölümde kritik çeyrek final oyunu heyecanı yaşandı. Son olarak Burcu'nun elenerek yarışmaya veda etmesi sonrasında son 5'e kalan Eren, Hasan, Dilara ve Tahsin arasından birisi Michelin Yıldızı sahibi şef Ahmet Dede'nin de konuk olduğu 149. bölümde oynanan 2 kritik çeyrek final oyununda başarılı olarak Sergen'in sonrasında Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmesi sonrasında şef önlüğünü alan ikinci isim oldu.

İlgiyle takip edilen çeyrek finalin ilk etabında Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin konuğu olarak yarışmaya gelen Michelin Yıldızı sahibi şef Ahmet Dede tarafından hazırlanan Zerdeçallı Fener Balığı imza yemeğinin ana kadro yarışmacıları tarafından en iyi ve benzer şekilde hazırlanması istendi.

Yarışmada 5 yarışmacıya verilen 1 saatlik süre sonunda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım değerlendirme ve puanlaması şöyle oldu:

HASAN: 30

EREN: 22

DİLARA: 18

TAHSİN: 26

Puanlama sonrası ilk etabın 1.si 30 puanla Hasan oldu ve önlüğü elde etti.



