MasterChef'te veda eden yarışmacı şoke etti! Kimse beklemiyordu! 'Hayaller yarım kaldı'

MasterChef All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Yayınlanan yeni bölüme hem elenen isim hem de Esra'nın açıklamaları damga vurdu. Yarışmaya veda eden ismin açıklanmasıyla birlikte MasterChef sosyal medyada gündem oldu.

All Star heyecanının yaşandığı yemek programı, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğinde TV('de yayınlanmaya devam ediyor.

"28 YIL ÖNCE BU GECE KARA BİR GECEDEYDİM"

Yüksek reyting oranlarına sahip olan MasterChef All Star'ın yeni bölümüne Esra'nın açıklamaları damga vurdu.

Hayat hikayesini ve oğlunun doğumunu anlatan Esra, oğlunun doğumda kaybedilme riskinin olduğunu ve hatta kendisinin de yüksek tansiyondan dolayı hayatını kaybetme riski taşıdığını söyledi.

'Benim oğlum dünyaya geleceği zaman kalp atışları durdu' diyen Esra, doktorların kendisine risk nedeniyle sorumluluğu üstlendiğine dair bir kağıt imzalattıklarını söyledi. Esra açıklamalarıyla hem şefleri ve yarışmacıları hem de izleyicileri oldukça üzdü.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

MasterChef All Star'da elenen isim belli oldu. Zorlu geçen gecenin ikinci etabına kalan Keremi Tolga, Sergen ve Esra elenmemek için yarıştı.

Şef Danilo Zanna'nın 'Puantiye' isimli tabağını yapan yarışmacılardan Tolga potadan çıkan ilk isim olurken ardından Sergen ikinci isim oldu.

Şef tabağını en başarısız yapan isim Kerem oldu. 2018 MasterChef ikincisi Kerem Giritlioğlu yarışmaya veda etti.

İki hafta önce de MasterChef 2018 şampiyonu Uğur Kardaş elenmişti. Kerem'in de elenmesiyle MasterChef All Star'da 2018 sezonundan hiç kimse kalmamış oldu.



