MasterChef'ten elenen isim belli oldu! Son günlerin favori ismi Mehmet Şef'in açıklaması sonrası resmen yıkıldı: Gözyaşları içinde...

MasterChef Türkiye'nin 127. bölümü olay oldu. Burak, Barış, Görkem Tolga, Yağız ve Büşra eleme potasından çıkmak için hünerlerini sergiledi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacıların yemeklerini tattı. Gecenin sonunda MasterChef'e ve hayallerine veda eden isim Mehmet Yalçınkaya tarafından açıklandı. Burak yarışmaya veda etti.

MASTERCHEF'E DAMGA VURAN ELEME!

Burak, Barış, Görkem Tolga, Yağız ve Büşra'nın potada olduğu MasterChef Türkiye'de eleme oyununun ilk etabı sonrası son 3'e kalan isimler açıklandı.

Kırmızı ve mavi takımın rekabet ettiği MasterChef'te son 3'e kalan yarışmacılar Barış, Burak ve Görkem oldu.

Görkem'in hazırladığı tabak; Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tarafından beğenildi. Başarılı yarışmacı adını son 11'e yazdırmayı başardı. Görkem yaptığı açıklamada "Tabak inanılmaz zordu. Yeni bir haftaya geçtiğim için çok mutluyum ifadelerini kullandı.

SOMER ŞEF'TEN ELENEN ADAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA: "KOLAY KARAR VEREMEDİK"

Gecenin sonunda açıklamada bulunan Somer Şef kolay karar veremediklerini vurguladı.

Mehmet Şef, hayallerine veda eden ismi açıkladı.

MASTERCHEF'TEN ELENEN YARIŞMACI BURAK OLDU

MasterChef Türkiye'ye 13 Kasım Pazar akşamı elenerek veda eden yarışmacı Burak oldu.

Burak'ın MasterChef'ten elenmesi üzerine Danilo Şef, yaptığım açıklamada "Aslında normal şartlarda bu tabağı kolay şekilde yapabilirdin. Paniğini ikinci oyuna taşıdın" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Somer Şef, sözlerine şöyle devam etti:

"Senin vedana çok üzüldüm, oğlum sana çok benziyor. Duruş olarak da çok naif, insanlara güvenen, fazla iyi bir çocuk. Biraz sessiz, o yüzden sana çok benzettim onu. Senin hayallerinin burada bitmesi beni biraz üzdü. Gerçekten çok güzel bir insansın. Burada da 3 tane hayatın boyunca yanında olacak büyüğün var"

BURAK'TAN MASTERCHEF PİŞMANLIĞI: "SON 5 DAKİKADA PES ETTİM!"

Burak elenmesi üzerine şu sözleri söyledi:

"Son 5 dakikada pes ettim, bıraktım. Ağlamayacağıma dair kendime söz verdim. Elendiğim için çok üzgünüm. Kaptanlığımı hiçbir zaman unutmayacağım."

MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'ndan övgü dolu sözler duyan Burak gözyaşlarına hakim olamadı.

