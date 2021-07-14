MasterChef Türkiye 2021'de format değişikliği!

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye 2021'de format değişti. Üçlü düelloda şefler seçim yapabilecek.

Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu TV8'de yayımlanan 'MasterChef Türkiye'de format değişikliğine gidildi. Tv8 ekranlarında yayımlanan, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu MasterChef Türkiye 2021'de üçlü düello etabı başladı. 'MasterChef Türkiye 2021', ikinci tur elemeleriyle devam ediyor. Üçlü düellolar şeklinde ilerleyecek olan ikinci turda, yarışmacılar tezgahlarına gelmeden önce yeni format duyuruldu.

Yarışmanın 13 Temmuz Salı akşamı yayınlanan bölümünde; Mehmet Yalçınkaya, "İkinci tura, üçlü düellolara hoş geldiniz. Gerçekten bu sene kıran kırana mücadeleler yaşanacağı düellolar umuyorum. MasterChef Türkiye'nin kırılma noktası burası. Burayı geçemezseniz veda ediyorsunuz" şeklinde konuştu.

BU SENE FORMAT DEĞİŞİYOR

Somer Sivrioğlu, "Bu aslında en zor tur. Üç kişi giriyor, bir kişi çıkabiliyor sadece. Gerçi bu sene formatta bir değişiklik var. Hepimize bir hak tanındı" dedi. Somer Şef, "En beğendiğimiz bir yarışmacıyı bir sonraki tura geçirme hakkımız var. Tabii kimi seçeceğimize bu turun sonunda karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEY YAPMAYAN ÜÇ YARIŞMACIYI GERİ GÖNDEREBİLİRİZ"

Mehmet Şef, "Eğer öyle bir yarışmacı varsa bu hakkı kullanacağız. Hiçbir şey yapamayan üç yarışmacıyı da geri gönderebiliriz" açıklamasını yaptı.

Sivrioğlu'nun "Bazen çok iyi iki tabak geliyor, arada fark bulamıyorsun. Birini alsan diğerine yazık oluyor. O yüzden bu değişiklikten çok mutluyum" sözleri sonrası diğer şefler de bu karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Üçlü düelloların ardından ana kadroda yer alan yarışmacılar belli olacak. Her hafta mavi ve kırmızı takım olarak mücadele verilecek. Kaybeden takımdan bir yarışmacı MasterChef'e veda edecek. MasterChef Türkiye'nin ilk sezonunda Uğur Kardaş, ikinci sezonunda Cemre Uyanık, geçen yıl da Serhat Doğramacı şampiyonluk ipini göğüslemişti.



