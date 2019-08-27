MAGAZİN

MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Stüdyodan gönderdi "Bizi trollüyorsun"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 01:15 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışmasının yeni sezon 5. bölümünde yarışmacılar son 14'e kalabilmek için mücadele etti. Elemeler sırasında ise jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya bir yarışmacıya kızarak stüdyodan gönderdi.

TV8 ekranlarında yeni sezonu hızlı açan MasterChef Türkiye'de jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, son 14'e kalacak yarışmacıları seçmeye devam ediyor.

Sevilen yarışma, 26 Ağustos Pazartesi akşamı 5. bölümüyle ekrana geldi. İlk elemeyi geçen yarışmacılar, 3'erli gruplar halinde jürinin söylediği yemekleri yaparak yarıştı. Jüri üyeleri ise 3 isim arasından en iyi yemeği yapan bir ismi, takımlara katılması için seçti. Ancak elemelerde ünlü şef Mehmet Yalçınkaya bir yarışmacıya sinirlendi.

Yarışmacıyı stüdyodan gönderen ünlü şef, "Sen hayatında tavada kızartılan bir dolma yada sarma gördün mü? Sen gidebilirsin. Sen kafana göre bizi burada trollemeye çalışıyorsun. Israrlar buradaki iki şef seni uyarıyor. Ama bizi dinlemiyorsun. Fazla özgüven böyle adama zarar verir bazen" ifadelerini kullandı.

PARTNER O bir kamuflaj ustası O bir kamuflaj ustası
Alp Kırşan, eşi Zeynep Kırşan'ın doğum gününü kutladıAlp Kırşan, eşi Zeynep Kırşan'ın doğum gününü kutladı
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'den hayranlarına teşekkürÇukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'den hayranlarına teşekkür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
masterchef masterchef türkiye masterchef 5. son bölüm izle mehmet yalçınkaya

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alp Kırşan, eşi Zeynep Kırşan'ın doğum gününü kutladı

Alp Kırşan, eşi Zeynep Kırşan'ın doğum gününü kutladı

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'den hayranlarına teşekkür

Ünlü oyuncu paylaştı! 'Emeklerinize sağlık'

Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı son yolculuğuna uğurlandı

Son yolculuğuna uğurlandı

Cem Yılmaz'dan TEMA Vakfı'na anlamlı bağış

Cem Yılmaz'dan TEMA Vakfı'na anlamlı bağış

Haluk Levent, Emine Bulut’un kızı ile görüştü

Emine Bulut’un kızı ile görüştü; paylaşım yaptı

Serdar Ortaç'ın annesi konuştu!

'Serdar'ın yanında olamadı ama...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.