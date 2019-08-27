TV8 ekranlarında yeni sezonu hızlı açan MasterChef Türkiye'de jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, son 14'e kalacak yarışmacıları seçmeye devam ediyor.

Sevilen yarışma, 26 Ağustos Pazartesi akşamı 5. bölümüyle ekrana geldi. İlk elemeyi geçen yarışmacılar, 3'erli gruplar halinde jürinin söylediği yemekleri yaparak yarıştı. Jüri üyeleri ise 3 isim arasından en iyi yemeği yapan bir ismi, takımlara katılması için seçti. Ancak elemelerde ünlü şef Mehmet Yalçınkaya bir yarışmacıya sinirlendi.

Yarışmacıyı stüdyodan gönderen ünlü şef, "Sen hayatında tavada kızartılan bir dolma yada sarma gördün mü? Sen gidebilirsin. Sen kafana göre bizi burada trollemeye çalışıyorsun. Israrlar buradaki iki şef seni uyarıyor. Ama bizi dinlemiyorsun. Fazla özgüven böyle adama zarar verir bazen" ifadelerini kullandı.

