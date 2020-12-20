MasterChef Türkiye'de ilk çeyrek finalist kim oldu? MasterChef Türkiye'de eleme adayı belli oldu

MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele devam ediyor. Finale adım adım gidilirken MasterChef'te eleme adayı, yarışmanın son bölümünde belli oldu.

Ödül oyunu ve dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı gecede, 30 bin TL'yi kazanan isimler Emir- Cemal Can ikilisi oldu. Final haftasına doğru kritik anlara gelinen MasterChef Türkiye'nin 19 Aralık tarihli 124. bölümünde Mehmet Şef'in imza tabağı olan Istakoz Mousse yemeği için Emir ve Özgül düelloda mücadele verdi.

Serhat, Eray ve Barbaros'un potada olduğu haftada gecenin en başarısız tabağını çıkaran bir isim eleme potasına girdi. Eleme potasından kurulan ilk isim ise çeyrek finale adını yazdırdı. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR YARIŞMACILARI DA YARIŞTI

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu öncesinde Survivor 2020 yarışmacıları stüdyoya konuk oldu. MasterChef’te son 5’e kalan Eray, Barbaros, Emir, Serhat ve Özgül, Survivor 2020 Şampiyonu Cemal Can, Evrim, Berkan, Ardahan ve Mert Öcal ile tezgah başına geçti.

Süt, un ve şeker temel gıdalarının yanı sıra şefler Survivor yarışmacılarından ek ürünler de alabileceğini söyledi. Kura çekilişi sonucunda Serhat - Ardahan, Barbaros - Evrim, Özgül - Mert, Emir - Cemal Can, Eray – Berkan eşlemesi yapıldı.