MasterChef Türkiye'de ilk çeyrek finalist kim oldu? MasterChef Türkiye'de eleme adayı belli oldu

MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele devam ediyor. Finale adım adım gidilirken MasterChef'te eleme adayı, yarışmanın son bölümünde belli oldu.
Ödül oyunu ve dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı gecede, 30 bin TL'yi kazanan isimler Emir- Cemal Can ikilisi oldu. Final haftasına doğru kritik anlara gelinen MasterChef Türkiye'nin 19 Aralık tarihli 124. bölümünde Mehmet Şef'in imza tabağı olan Istakoz Mousse yemeği için Emir ve Özgül düelloda mücadele verdi.
Serhat, Eray ve Barbaros'un potada olduğu haftada gecenin en başarısız tabağını çıkaran bir isim eleme potasına girdi. Eleme potasından kurulan ilk isim ise çeyrek finale adını yazdırdı. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu öncesinde Survivor 2020 yarışmacıları stüdyoya konuk oldu. MasterChef’te son 5’e kalan Eray, Barbaros, Emir, Serhat ve Özgül, Survivor 2020 Şampiyonu Cemal Can, Evrim, Berkan, Ardahan ve Mert Öcal ile tezgah başına geçti.
Süt, un ve şeker temel gıdalarının yanı sıra şefler Survivor yarışmacılarından ek ürünler de alabileceğini söyledi. Kura çekilişi sonucunda Serhat - Ardahan, Barbaros - Evrim, Özgül - Mert, Emir - Cemal Can, Eray – Berkan eşlemesi yapıldı.
MasterChef Türkiye'de eğlenceli anların ardından kritik bir düello ekrana geldi. MasterChef'in 18. haftasında son beş yarışmacı ile oynanan eleme oyunları sonucunda üç eleme adayı belli olmuştu. Son ikiye kalan Özgül ve Emir arasında MasterChef'te bir düello oynandı. Mehmet şefin imza tabağını daha iyi hazırlayan yarışmacı, MasterChef'te ilk çeyrek finalist olurken kaybeden yarışmacı da eleme finaline giden 4. isim oldu.
TV8'in ilgiyle takip edilen fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'de sezonun ilk çeyrek finalisti belli oldu. Temmuz ayında başlayan mücadelede son beşlinin kaldığı 18. haftada kıyasıya mücadeleler sonunda 3 eleme adayı belli olmuştu. Son ikiye kalan Özgül ve Emir arasında ise son eleme adayını belirlemek için düello oynandı. Yarışmacılardan 45 dakikalık sürede Mehmet şefin Istakoz Mousse isimli imza tabağının yapılması istendi. Verilen süre sonunda şefler, düelloyu kazanan ve ilk çeyrek finalist olarak üniforma üzerine ismini yazdırmaya hak kazanan yarışmacının Emir olduğunu açıkladı.
Özgül ise eleme finaline giden 4. isim oldu.
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